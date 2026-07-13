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"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
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"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки

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«Самара в движении»: мероприятия на 14 июля.

"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки. В городе проходят бесплатные занятия проекта «Самара в движении» на пляжах и в парках. 

14 июля всех желающих  ждут:  «Самара в движении»:

Парк имени Гагарина:

- 17:00 — зумба, шахматы (0+);
- 18:00 — силовой тренинг (0+);
- 19:00 — йога (0+);
- 20:00 — зумба (0+).

Парк 50-летия Октября:

- 17:00 — интервальная тренировка (0+);
- 18:00 — стретчинг (растяжка) (0+);
- 19:00 — зумба (0+).

Первомайский спуск самарской набережной:

- 17:00 — цигун, пляжный теннис, футбол, регби, волейбол (0+);
- 18:00 — пилатес, паркур (0+);
- 19:00 — зумба (0+);
- 20:00 — гибкая сила (0+).

Ленинградский спуск набережной:

- 19:00 — хатха йога (0+). 

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Мероприятия Самара

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