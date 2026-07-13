"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки. В городе проходят бесплатные занятия проекта «Самара в движении» на пляжах и в парках.

14 июля всех желающих ждут: «Самара в движении»:

Парк имени Гагарина:



- 17:00 — зумба, шахматы (0+);

- 18:00 — силовой тренинг (0+);

- 19:00 — йога (0+);

- 20:00 — зумба (0+).



Парк 50-летия Октября:



- 17:00 — интервальная тренировка (0+);

- 18:00 — стретчинг (растяжка) (0+);

- 19:00 — зумба (0+).



Первомайский спуск самарской набережной:



- 17:00 — цигун, пляжный теннис, футбол, регби, волейбол (0+);

- 18:00 — пилатес, паркур (0+);

- 19:00 — зумба (0+);

- 20:00 — гибкая сила (0+).



Ленинградский спуск набережной:



- 19:00 — хатха йога (0+).

Фото: пресс-служба администрации Самары