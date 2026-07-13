"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки. В городе проходят бесплатные занятия проекта «Самара в движении» на пляжах и в парках.
14 июля всех желающих ждут: «Самара в движении»:
Парк имени Гагарина:
- 17:00 — зумба, шахматы (0+);
- 18:00 — силовой тренинг (0+);
- 19:00 — йога (0+);
- 20:00 — зумба (0+).
Парк 50-летия Октября:
- 17:00 — интервальная тренировка (0+);
- 18:00 — стретчинг (растяжка) (0+);
- 19:00 — зумба (0+).
Первомайский спуск самарской набережной:
- 17:00 — цигун, пляжный теннис, футбол, регби, волейбол (0+);
- 18:00 — пилатес, паркур (0+);
- 19:00 — зумба (0+);
- 20:00 — гибкая сила (0+).
Ленинградский спуск набережной:
- 19:00 — хатха йога (0+).
Фото: пресс-служба администрации Самары