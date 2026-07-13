Самарские водители автобусов победили в областном конкурсе профмастерства

В Самаре подвели итоги XXIII областного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов общественного транспорта. В результате заездов по скоростному выполнению маневров на южной парковке Стадиона «Самара Арена» в числе лучших в управлении различными видами автобусов - 8 водителей из Самары. Они обошли 38 соперников из Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Отрадного и Жигулевска.



Соревнования проходили на автобусах особо большой, большой и средней вместимости. В командном зачете за рулем Lotos-105C02 первыми стали Вероника Абаленская и Абдуали Пулотов, на SAZ-LE60 - Алексей Востриков и Виталий Гатилов (перевозчик ООО «Самара АвтоГаз»). Также командой победили соперников представители ООО «Маяк» Николай Дьяконов и Владимир Абрамов за рулем Газель Next и водители ПАЗ Сити МАКС9 Сергей Чемеров и Артем Гайдар.



Вторые и третьи места в итоговых таблицах заняли еще девять самарских водителей. Победители и участники конкурса награждены дипломами Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, также командам-победителям и призерам вручены кубки и медали.



«Этот конкурс для нас, водителей, очень важен. Здесь мы можем показать свое мастерство вождения автобуса, познакомиться с водителями других компаний и посмотреть на их стиль вождения, то есть обменяться опытом. Как говорится, себя показать и на других посмотреть. То, что я стала одним из победителей, вызывает чувство гордости, это очень приятно»,- поделилась водитель ООО «СамараАвтоГаз» Вероника Абаленская.



На протяжении всех соревнований рядом с конкурсной площадкой проходила выставка автобусной техники.



Ежегодный областной конкурс профмастерства водителей автобусов проходит Самаре в два этапа: экзамен на знание правил дорожного движения в учебном центре МП «Трамвайно-троллейбусное управление» и фигурное вождение автобусов на Южной парковке стадиона «Самара Арена».



Организаторами конкурса выступает Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с ассоциацией «Самарское региональное объединение перевозчиков грузовым и пассажирским транспортом «Волгаавтотранс» и Самарской областной организацией Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: пресс-служба администрации Самары