Сотрудники СУ СКР СО приняли участие во Всероссийском слете кадет

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области совместно с представителем регионального отделения Молодежного союза «Юный следователь» приняли участие во Всероссийском слете кадет, проходящем на базе центра военно-патриотического воспитания «Авангард».

Слет кадет объединил более 200 единомышленников из Самарской и Нижегородской областей, Курска, Удмуртии и Республики Абхазии. В течение смены участники отрабатывают навыки строевой подготовки, тактики с поиском, маскировкой и передвижением в парах, огневой подготовки, прохождения военизированной полосы препятствий, тактической медицины, топографии с ориентированием по компасу, карте и солнцу, изучают основы радиационной, химической и биологической защиты, горноспасательного дела, приемы самообороны и основы пилотирования летательных аппаратов.

Следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления Белослудцев Михаил Андреевич и представитель Молодежного Союза рассказали ребятам о работе следователей на месте происшествия, практике и методах расследования наиболее резонансных преступлений, а также возможностях применения современной криминалистической техники.

Слушатели смогли попробовать свои силы в роли криминалистов на двух импровизированных площадках: поиске предметов с помощью металлоискателя и нелинейного локатора, а также распознавании папиллярных узоров пальцев рук при помощи дактилоскопических карт.

Всероссийский слет кадетов в Самаре дает возможность юным патриотам своего государства пройти совместную военно-спортивную подготовку с участием высококвалифицированных педагогов и наставников, познакомиться с историей Самары и обменяться опытом между собой.

Фото: СУ СКР СО