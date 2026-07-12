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В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива

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В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива.

Об этом сообщили в Минпромторге Самарской области, пишет Самара Город | Новости Самары.

"Сообщаем, что в Самарской области временные ограничения по объемам реализации в розницу топлива для автомобилей, а также по отпуску топлива в канистры и другие ёмкости на региональном уровне отменены. При этом конкретные АЗС могут самостоятельно устанавливать временные лимиты на отпуск топлива в зависимости от ситуации с его поставками в целях равномерного распределения имеющихся запасов между покупателями. Ситуация с обеспечением топлива населения в регионе находится на постоянном контроле Правительства Самарской области. Региональными органами власти принимаются необходимые меры для её нормализации с учетом возложенных полномочий".
— заявили в Минпромторге Самарской области.

Теги: Акценты В центре внимания Городской транспорт

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