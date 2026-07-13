В Самаре в сентябре пройдёт форум «Химия большой страны» и первый Химический хакатон

8–9 сентября 2026 года во Дворце спорта им. В. Высоцкого в Самаре состоится форум-выставка «Химия большой страны. Самара».

«Химия большой страны. Самара» – крупнейший отраслевой бизнес-форум химической промышленности в Приволжском регионе, направленный на повышение эффективности реализации задач национального проекта технологического лидерства «Новые материалы и химия». Региональное мероприятие федерального масштаба соберет всех участников рынка для совместного решения стратегических, экономических и технологических вопросов химической промышленности Самарской области.

Ожидается участие более 500 представителей химической промышленности, Правительства Самарской области и Минпромторга РФ. Впервые в рамках форума пройдёт Химический хакатон для студентов и молодых учёных.

Организаторы форума — НО «Российский Союз химиков», индустриальное агентство «Эйч Медиа», Минпромторг Самарской области, Межотраслевой научно-производственный центр (МНПЦ). Мероприятие проходит при поддержке Минпромторга РФ, ТПП РФ и РСПП.

Деловая программа включает тематические сессии и технологические визиты на производственные площадки Самары и области (ПАО «КуйбышевАзот» и в технопарк «Жигулёвская долина»). В рамках форума также работает выставка оборудования и технологических решений региональных предприятий.

Откроет форум пленарная сессия «Маршрут развития химпрома в Самарской области». На панельной дискуссии «Технологическая независимость химпрома Самарской области» будут представлены проекты, определяющие ход развития отрасли на ближайшие несколько лет.

Ключевые сессии:

– Финансовая инфраструктура развития химического бизнеса: программы поддержки, новые продукты и инструменты финансирования.

– Химия для транспортного машиностроения в Самарской области: технологии, материалы, будущее.

– Новые технологии и передовые проекты мало- и среднетоннажной химии. Промышленная и научная кооперация.

– ВЭД, логистика и устойчивость цепочек поставок Самарской области. Опыт экспортных поставок крупнотоннажных предприятий.

– Химия для АПК: удобрения, пестициды, биополимеры.

– Роботизация и развитие искусственного интеллекта на предприятиях химической промышленности: от автоматизации к интеллектуальным производствам.

Круглые столы:

– Перспективы развития рынка катализаторов в России и Самарской области.

– Модернизация и промышленная безопасность химических производств. Новые стандарты экологизации предприятий.

– Бытовая химия и косметика в Самарской области: баланс спроса и предложения, импортозамещение.



Форум станет вторым в федеральном цикле «Химия большой страны». Первый состоялся в мае 2026 года в Дзержинске (Нижегородская область) и собрал более 500 участников, среди которых АО «НИИК», ООО «РУССИЛИКА», ООО «НПП НЕФТЕХИМ», АО «Корунд-Циан», ООО «Лабспейс», "УК БХХ "ОРГХИМ", АО, ООО "ИЭС ИНЖИНИРИНГ И КОНСАЛТИНГ", ООО «ВОЛЬТАГ», ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», ООО «КЗСП», ООО «СТИРАКС», ПАО «СБЕРБАНК», ООО "ЗАВОД КРИОМАШ" и другие.

Самарская область уверенно набирает обороты в развитии химической промышленности, подтверждая статус одного из ключевых отраслевых центров России. В 2025 году именно Самара стала площадкой для заседания Комиссии Госсовета РФ по нацпроекту «Новые материалы и химия», что подтверждает высокий статус региона.

К участию приглашены руководители и собственники химических предприятий, представители отраслевых ведомств, поставщики оборудования, разработчики технологий, научные и образовательные организации.

«Самарская область — один из ключевых центров химической промышленности России. Наша задача — дать бизнесу, науке и власти общую площадку для решения реальных задач: от импортозамещения до кадрового обеспечения. Хакатон в этом смысле — абсолютно новый для региона формат, который соединяет таланты и производство», — прокомментировала Екатерина Косарева, учредитель индустриального агентства H Media.