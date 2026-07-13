В Самаре в сентябре пройдёт форум «Химия большой страны» и первый Химический хакатон

8–9 сентября 2026 года во Дворце спорта им. В. Высоцкого в Самаре состоится форум-выставка «Химия большой страны. Самара».
«Химия большой страны. Самара» – крупнейший отраслевой бизнес-форум химической промышленности в Приволжском регионе, направленный на повышение эффективности реализации задач национального проекта технологического лидерства «Новые материалы и химия». Региональное мероприятие федерального масштаба соберет всех участников рынка для совместного решения стратегических, экономических и технологических вопросов химической промышленности Самарской области.
Ожидается участие более 500 представителей химической промышленности, Правительства Самарской области и Минпромторга РФ. Впервые в рамках форума пройдёт Химический хакатон для студентов и молодых учёных.
Организаторы форума — НО «Российский Союз химиков», индустриальное агентство «Эйч Медиа», Минпромторг Самарской области, Межотраслевой научно-производственный центр (МНПЦ). Мероприятие проходит при поддержке Минпромторга РФ, ТПП РФ и РСПП.
Деловая программа включает тематические сессии и технологические визиты на производственные площадки Самары и области (ПАО «КуйбышевАзот» и в технопарк «Жигулёвская долина»). В рамках форума также работает выставка оборудования и технологических решений региональных предприятий.
Откроет форум пленарная сессия «Маршрут развития химпрома в Самарской области». На панельной дискуссии «Технологическая независимость химпрома Самарской области» будут представлены проекты, определяющие ход развития отрасли на ближайшие несколько лет.
Ключевые сессии:
– Финансовая инфраструктура развития химического бизнеса: программы поддержки, новые продукты и инструменты финансирования.
– Химия для транспортного машиностроения в Самарской области: технологии, материалы, будущее.
– Новые технологии и передовые проекты мало- и среднетоннажной химии. Промышленная и научная кооперация.
– ВЭД, логистика и устойчивость цепочек поставок Самарской области. Опыт экспортных поставок крупнотоннажных предприятий.
– Химия для АПК: удобрения, пестициды, биополимеры.
– Роботизация и развитие искусственного интеллекта на предприятиях химической промышленности: от автоматизации к интеллектуальным производствам.
Круглые столы:
– Перспективы развития рынка катализаторов в России и Самарской области.
– Модернизация и промышленная безопасность химических производств. Новые стандарты экологизации предприятий.
– Бытовая химия и косметика в Самарской области: баланс спроса и предложения, импортозамещение.
Форум станет вторым в федеральном цикле «Химия большой страны». Первый состоялся в мае 2026 года в Дзержинске (Нижегородская область) и собрал более 500 участников, среди которых АО «НИИК», ООО «РУССИЛИКА», ООО «НПП НЕФТЕХИМ», АО «Корунд-Циан», ООО «Лабспейс», "УК БХХ "ОРГХИМ", АО, ООО "ИЭС ИНЖИНИРИНГ И КОНСАЛТИНГ", ООО «ВОЛЬТАГ», ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», ООО «КЗСП», ООО «СТИРАКС», ПАО «СБЕРБАНК», ООО "ЗАВОД КРИОМАШ" и другие.
Самарская область уверенно набирает обороты в развитии химической промышленности, подтверждая статус одного из ключевых отраслевых центров России. В 2025 году именно Самара стала площадкой для заседания Комиссии Госсовета РФ по нацпроекту «Новые материалы и химия», что подтверждает высокий статус региона.
К участию приглашены руководители и собственники химических предприятий, представители отраслевых ведомств, поставщики оборудования, разработчики технологий, научные и образовательные организации.
«Самарская область — один из ключевых центров химической промышленности России. Наша задача — дать бизнесу, науке и власти общую площадку для решения реальных задач: от импортозамещения до кадрового обеспечения. Хакатон в этом смысле — абсолютно новый для региона формат, который соединяет таланты и производство», — прокомментировала Екатерина Косарева, учредитель индустриального агентства H Media.