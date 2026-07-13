«Сильные идеи для нового времени – 2026»: более 50 инициатив от Самары размещено на платформе форума

Завершен прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени – 2026». В числе 48 тысяч инициатив на платформе форума размещено 54 инициативы от Самары. Свои проекты представили жители города, промышленные предприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства, а также отраслевые и территориальные органы власти администрации городского округа Самара.



Самарские проекты представлены в 3 направлениях: «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная экологическая и климатическая инициатива».



Следующим этапом станет экспертный отбор и формирование топ-листов. Далее самые перспективные и проработанные проекты будут рекомендованы для поддержки и реализации, а авторы лучших идей получат возможность представить свои инициативы на финальном мероприятии форума 24-25 августа 2026 года в Нижнем Новгороде. В этом году в центре обсуждения будут идеи граждан по пяти тематическим направлениям: социальная, предпринимательская, технологическая, кадровая, экологическая и климатическая инициативы.



Самарская область находится на 6-м месте в рейтинге регионов по количеству проектов, размещенных на платформе форума. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Соорганизаторами мероприятия являются государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и Правительство Нижегородской области.



Форум «Сильные идеи для нового времени» направлен на выявление и поддержку общественно значимых инициатив российских граждан. Он объединяет лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды и экологии, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов.