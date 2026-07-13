Руководство ГУ МВД России по Самарской области представило личному составу новых руководителей территориальных органов внутренних дел

Сегодня состоялось представление личному составу новых руководителей территориальных органов внутренних дел Самарской области.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов представил нового начальника Отдела МВД России по г. Отрадному – подполковника полиции Евгения Евдокимова.

Справочно: Евгений Васильевич Евдокимов родился в 1981 году в городе Отрадный Куйбышевской области. Службу в органах внутренних дел начал в 2007 году в Госнаркоконтроле г. Отрадный. В 2008 году окончил Московский институт права по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в 2020 году Московский финансово–промышленный университет по специальности «Юриспруденция». С 2023 года до нового назначения являлся заместителем начальника Отдела МВД России - начальником полиции ОМВД России по г. Отрадному.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области – начальник полиции полковник полиции Александр Якубенко представил нового начальника Отделения МВД России по Елховскому району – подполковника полиции Николая Зюзина.

Справочно: Николай Петрович Зюзин родился в 1983 году в городе Кок-Янгак Ошской области. Службу в органах внутренних дел начал в 2006 году в патрульно-постовой службе по Красноярскому району Самарской области. В 2014 году окончил Московский государственный университет приборостроения и информатики по специальности «Юриспруденция». С 2023 года до нового назначения являлся заместителем начальника Отдела МВД России - начальником полиции ОМВД России по Кошкинскому району.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев представил нового начальника Отдела МВД России по Волжскому району подполковника полиции Рамиля Хаметова.

Справочно: Рамиль Ряшитович Хаметов родился в 1988 году в г. Жуковский Московской области. Службу в органах внутренних дел начал в 2011 года в подразделении участковых уполномоченных милиции Волжского района. В 2010 году окончил Самарский юридический институт ФСИН России по специальности «Юриспруденция». С 2025 года до нового назначения являлся заместителем начальника Отдела МВД России – начальником полиции ОМВД России по Волжскому району, сообщает ппресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области