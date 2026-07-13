Специалисты Роскадастра СО приняли участие в защите дипломных работ выпускников СамГТУ

Филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области активно участвует в жизни студентов, обучающихcя по направлению "землеустройство". В рамках мероприятия начальник отдела обеспечения ведения и нормализации данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Фарид Чикаев стал председателем государственной экзаменационной комиссии, что подчеркивает важность взаимодействия между образовательными учреждениями и профессиональными организациями.

Помимо участия в работе ГЭК, Фарид Чикаев также принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов. Он обратился к выпускникам с напутственной речью, пожелав им успешной карьеры, профессионального роста и достойного применения полученных знаний на благо развития отрасли землеустройства.

Защита выпускной квалификационной работы - это не просто итоговая формальность, а настоящий «выпускной экзамен» для молодого специалиста. Это момент, когда студенты получают возможность продемонстрировать глубину теоретических знаний и владение материалом, грамотно выстраивать аргументацию и защищать свою точку зрения.

Важную роль в оценке играет участие представителей филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области. Кроме председателя комиссии Фарида Чикаева, в работе государственной экзаменационной комиссии приняли участие специалисты профильных отделов регионального Роскадастра Анастасия Вахлаева и Глеб Шорин. Их экспертное мнение позволяет взглянуть на работу выпускников под другим углом — глазами практикующих профессионалов. Именно такая обратная связь помогает объективно оценить уровень подготовки молодых специалистов, их готовность без промедления включиться в рабочий процесс и самостоятельно справляться со сложными профессиональными вызовами уже с первых дней карьеры.

Таким образом, сотрудничество между СамГТУ и региональным Роскадастром не только способствует подготовке квалифицированных кадров, но и укрепляет связь между образованием и профессиональной деятельностью в сфере землеустройства.

Фото: Филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области