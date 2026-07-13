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В регионе презентовали книгу для семей «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи»

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В Самарской областной научной библиотеке состоялась презентация книги «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи». Её авторы – психолог Любовь Ангелова и руководитель Центра «Сердце воина» Сергей Сибилев.

В Самарской областной научной библиотеке состоялась презентация книги «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи». Её авторы – психолог Любовь Ангелова и руководитель Центра «Сердце воина» Сергей Сибилев. Издание поднимает важнейшие темы: сохранение семейных ценностей, психологическую устойчивость, поддержку семей защитников Отечества. Книга адресована широкому кругу читателей и призвана помочь в осмыслении роли близких людей, в преодолении жизненных испытаний.

В основе произведения – реальные истории бойцов и ситуации, с которыми им пришлось столкнуться. Это книга о силе духа, любви, верности и испытаниях, которые выпадают на долю героев.

«Эта книга – собирательный образ. К нам в центр приходит много людей, ветеранов, членов их семей, они рассказывают свои истории. И пришла идея после всего услышанного написать книгу, чтобы участники СВО и члены семей узнали где-то себя в ней», – объяснил идею создания произведения руководитель центра «Сердце воина» Сергей Сибилёв.

Главная задача издания - помочь родителям объяснить детям события, которые коснулись каждого, начать непростой, но очень важный разговор.

«Об этом нужно говорить. Обязательно нужно говорить. Объяснять ребёнку чувства, узнавать, какие у него чувства. Так будет сниматься его тревожность, уменьшаться её уровень. Для того чтобы легче было начать этот диалог в семье, в конце каждой главы есть вопросы. И после прочтения главы я предлагаю ответить на эти вопросы и потихонечку начать этот очень важный и нужный диалог», – объяснила автор книги, психолог Центра «Сердце воина» Любовь Ангелова.

«Эта книга - о том, как объяснить ребёнку, почему отец пошёл на СВО. Для нас важно, чтобы дети понимали, с чем сталкиваются их отцы, а не просто видели то, что показывают по телевизору», – добавил руководитель общественной организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области» Андрей Колотовкин.

На презентации были те, кто знает, о чем она и что пережили её герои, не понаслышке.

«Я в этой книге увидел себя. Я так же оставил семью, чтобы пойти на защиту Родины, так же потерял ногу, так же сегодня занимаюсь футболом. Я думаю, что моему ребёнку эта книга была бы полезна. Я хочу, чтобы он увидел, через что я прошёл, понял, что любые преграды можно преодолеть, если в сердце живёт любовь, а за спиной – надёжный тыл из самых родных людей, которые всегда ждут и верят», – поделился ветеран СВО Игорь Шуба.

Первоначальный тираж издания – 1000 экземпляров. Часть книг уже передана в библиотечный фонд, остальные копии центр «Сердце воина» планирует безвозмездно передавать ветеранам СВО и членам их семей.

Центры «Сердце воина» созданы по инициативе ветеранов СВО при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева для психологической и социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей. Сегодня в регионе действует 54 таких центра на базе семейных МФЦ, кадровых центров «Работа России» и др. Это позволяет бойцам и их близким получать необходимую помощь в любом муниципалитете.

 

Фото:   Самарский центр «Сердце воина»

Теги: Самара

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