В Сызранской больнице начал работу второй аппарат МРТ

В Сызранской центральной городской и районной больнице начал работу новый магнитно-резонансный томограф. Аппарат стал вторым по счёту в учреждении — первый работает с 2012 года. Теперь диагностическая база больницы удвоена: оба томографа функционируют одновременно, что позволяет распределять нагрузку и повышать доступность исследований.

Приобретение и установка нового оборудования осуществлены в рамках государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области».

Новое оборудование относится к более современному поколению. Оно укомплектовано усиленной градиентной системой, благодаря которой сканирование внутренних органов и мягких тканей получаются с более высокой детализацией. Обследования будут проводиться как взрослым, так и маленьким пациентам.

Потребность в дополнительном оборудовании была обусловлена стабильно высоким спросом на МРТ-диагностику. Только за 2025 год на старом аппарате выполнено 3020 исследований. За первую половину 2026 года — с января по июнь — проведено уже 1788. Ввод второго томографа в строй позволит увеличить общую пропускную способность: на новом аппарате запланировано порядка 1500 исследований до конца текущего года.

«Мы давно ждали этот момент. Один аппарат, каким бы надёжным он ни был, не справлялся с растущим потоком пациентов. Новый томограф — это совершенно иной уровень: более чёткая визуализация, современные диагностические алгоритмы, возможность работать с контрастом. Для нас как для врачей это означает большую точность в постановке диагнозов, а для пациентов — уверенность, что качественная помощь доступна здесь, в Сызрани», — подчеркнула главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова.

Совершенствование условий оказания медпомощи в медучреждениях, включая обновление медицинского оборудования, проводится благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и поддержке регионального Правительства.

Фото: минздрав СО