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Врач рассказала самарцам о средствах первой помощи при острых состояниях

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Что должно быть в аптечке, чтобы грамотно оказать первую помощь до консультации с врачом :  рассказывает врач аллерголог-иммунолог Самарской областной клинической больницы имени В.Д.Середавина Ольга Балдина

Лето и начало осени — это не только отпуск, но и сезон пикников, дачных работ и прогулок на природе. Именно в этот период резко возрастает риск столкнуться с аллергической реакцией на укусы насекомых, цветение растений или непривычную еду.

Что должно быть в аптечке, чтобы грамотно оказать первую помощь до консультации с врачом?

Об этом рассказывает врач аллерголог-иммунолог Самарской областной клинической больницы имени В.Д.Середавина Ольга Балдина:
"В каждой семье, особенно если есть аллергики, должны быть:
 Антигистаминные препараты второго поколения. Они быстро снимают зуд, отек и покраснение, не вызывая сонливости. Обязательно проверяйте возрастные ограничения и форму выпуска (капли для малышей, таблетки для взрослых).
Сорбенты. Помогают быстрее вывести токсин или аллерген из желудочно-кишечного тракта при пищевых реакциях.
 Средства для наружного применения. Гели или кремы с противоаллергическим или охлаждающим эффектом для снятия зуда при укусах насекомых или контактном дерматите..

Чего НЕ стоит хранить в аптечке?
Устаревшие препараты первого поколения (например, в таблетках) без назначения врача. Они обладают сильным снотворным эффектом и могут быть опасны для детей.
Гормональные мази без четкого понимания схемы лечения. Их бесконтрольное нанесение на большие площади кожи может привести к побочным эффектам.
 Спирт, йод или зеленку не стоит наносить непосредственно на место укуса насекомого или аллергического волдыря. Это усилит отек и повреждение тканей.

Когда нужно немедленно звонить в «скорую»?
Не ждите, если после укуса, приема пищи или лекарства у человека появились:
отек языка,губ, гортани, чувство «кома» в горле
 осиплость голоса, лающий кашель, затрудненное дыхание
головокружение, резкая слабость, падение артериального давления
распространенная крапивница по всему телу в сочетании с тошнотой.

Важно: Регулярно проверяйте сроки годности препаратов и храните их в соответствии с инструкцией. Помните, что аптечка — это лишь способ выиграть время до осмотра специалиста".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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