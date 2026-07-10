Врач рассказала самарцам о средствах первой помощи при острых состояниях

Лето и начало осени — это не только отпуск, но и сезон пикников, дачных работ и прогулок на природе. Именно в этот период резко возрастает риск столкнуться с аллергической реакцией на укусы насекомых, цветение растений или непривычную еду.



Что должно быть в аптечке, чтобы грамотно оказать первую помощь до консультации с врачом?



Об этом рассказывает врач аллерголог-иммунолог Самарской областной клинической больницы имени В.Д.Середавина Ольга Балдина:

"В каждой семье, особенно если есть аллергики, должны быть:

Антигистаминные препараты второго поколения. Они быстро снимают зуд, отек и покраснение, не вызывая сонливости. Обязательно проверяйте возрастные ограничения и форму выпуска (капли для малышей, таблетки для взрослых).

Сорбенты. Помогают быстрее вывести токсин или аллерген из желудочно-кишечного тракта при пищевых реакциях.

Средства для наружного применения. Гели или кремы с противоаллергическим или охлаждающим эффектом для снятия зуда при укусах насекомых или контактном дерматите..



Чего НЕ стоит хранить в аптечке?

Устаревшие препараты первого поколения (например, в таблетках) без назначения врача. Они обладают сильным снотворным эффектом и могут быть опасны для детей.

Гормональные мази без четкого понимания схемы лечения. Их бесконтрольное нанесение на большие площади кожи может привести к побочным эффектам.

Спирт, йод или зеленку не стоит наносить непосредственно на место укуса насекомого или аллергического волдыря. Это усилит отек и повреждение тканей.



Когда нужно немедленно звонить в «скорую»?

Не ждите, если после укуса, приема пищи или лекарства у человека появились:

отек языка,губ, гортани, чувство «кома» в горле

осиплость голоса, лающий кашель, затрудненное дыхание

головокружение, резкая слабость, падение артериального давления

распространенная крапивница по всему телу в сочетании с тошнотой.



Важно: Регулярно проверяйте сроки годности препаратов и храните их в соответствии с инструкцией. Помните, что аптечка — это лишь способ выиграть время до осмотра специалиста".

Фото: минздрав СО