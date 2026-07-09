Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%

На сегодняшний день ремонты полностью завершены более чем на 25 участках улично-дорожной сети города, в том числе к началу текущей недели — на крупной автодороге по проспекту Карла Маркса, где в этом году обновляют три участка. К приемке готовят 545 метров дорожного полотна от ул. Советской Армии до ул. Санфировой, 714 метров — от ул. Советской Армии до ул. Ново-Вокзальной и 1380 метров — от ул. Гагарина до Третьего проезда.

Всего в Самаре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируют 39 дорог протяженностью порядка 33 км. По другим региональным и муниципальным программам ремонтируется еще 24 дороги протяженностью 19,5 км.