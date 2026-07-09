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Самарская область к уборке урожая готова

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Самарская область к уборке урожая готова

Агропромышленный комплекс региона обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы собрать запланированный урожай. На пленарной сессии семинара-совещания, которое прошло на базе Научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова, министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области был детально представлен механизм обеспечения аграриев топливом.

На сегодняшний день в Самарской области уборка озимых идёт в пяти муниципальных районах: Большеглушицком, Большечерниговском, Пестравском, Приволжском, Хворостянском. Средняя урожайность составляет 30–35 ц/га.

По оперативным данным, текущие запасы ГСМ в хозяйствах региона составляют порядка 50% от общей потребности на второе полугодие. При этом профильными федеральными министерствами утверждены объёмы поставок по прямым договорам на период с июля по ноябрь, которые полностью закрывают нужды аграриев.

«По поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева мы выстроили прозрачную и системную работу по обеспечению аграриев горюче-смазочными материалами. Утверждённые объёмы поставок по прямым договорам с вертикально интегрированными нефтяными компаниями полностью закрывают потребности региона на второе полугодие. Наша задача сейчас - слаженная координация между муниципалитетами и хозяйствами, чтобы техника работала без простоев», - подчеркнул Сергей Акимов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Для исключения спекуляций и сбоев выстроена прозрачная логистика: сформированы реестры хозяйств с привязкой к конкретным заправочным станциям в разрезе каждого района, уточнена помесячная потребность предприятий. Чтобы государственная поддержка была адресной, топливо будут получать те предприятия, которые отчитываются о своей деятельности в ЕФИС и предоставляют данные в управления сельского хозяйства муниципалитетов. Также это позволит избежать различных инсинуаций.

«Что касается нашей готовности к жатве: у нас всё есть для того, чтобы собрать урожай - топливо, средства защиты, техника. Хранилища подготовлены, мы готовы дать региону и стране качественный хлеб», - поделился Николай Золотов, генеральный директор ООО «Степные просторы».

На полевом семинаре-совещании также обсудили возможности получения государственной поддержки и использования других финансовых инструментов, позволяющих аграриям оперативно обновлять машинно-тракторный парк и привлекать оборотные средства.

Свои решения представили лидирующие лизинговые компании - «Росагролизинг» и «Балтийский лизинг». В результате цифровизации финансовых услуг заявки на льготный лизинг одобряются за 15 минут. Аграриям предложили беспрецедентные условия, в том числе по программе «Юбилейный» - от 2,5% годовых, с нулевым авансом и отсрочкой погашения основного долга до ноября 2026 года.

В рамках семинара свои новейшие разработки представили «Ростсельмаш», «Веха», «ВолгаАгроМаш», «ТехноТрак», «Агротайм», «СамТРАК», «АгроАйТи», «Подшипникмаш», «Кайпос», «Агротрейд-Техником» и «Чистое поле». Аграриям продемонстрировали современные высокопроизводительные комбайны, системы спутниковой навигации, автоматического вождения и цифровые решения для точного земледелия.

По информации регионального Минсельхозпрода, технический парк региона укомплектован, а отечественные производители предлагают полный спектр машин для закрытия всех технологических операций в оптимальные агросроки.

Фото – Минсельхозпрод Самарской области.

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