Я нашел ошибку
Главные новости:
Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет
Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет
Спортсмены из Самары примут участие в Первенстве России по кинологическому спорту
Спортсмены из Самары примут участие в Первенстве России по кинологическому спорту
в Самарской области проходят дни пересдачи ЕГЭ
В Самарской области проходят дни пересдачи ЕГЭ
70% россиян довольны своей работой
70% россиян довольны своей работой
В Челно-Вершинском районе на площади 100 квадратных метров горели надворные постройки
В Челно-Вершинском районе на площади 100 квадратных метров горели надворные постройки
Специалист из Самарской области вошел в число 300 полуфиналистов конкурса «Лидеры строительной отрасли»
Специалист из Самарской области вошел в число 300 полуфиналистов конкурса «Лидеры строительной отрасли»
В Самарскую область пытались ввезти четырех попугаев без декларации
В Самарскую область пытались ввезти четырех попугаев без декларации
В Самаре вечером водитель сбил женщину
В Самаре вечером водитель сбил женщину
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.4
0.27
EUR 87.35
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны установили в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области проходят дни пересдачи ЕГЭ

64
в Самарской области проходят дни пересдачи ЕГЭ

В Самарской области проходят «президентские» дни пересдачи ЕГЭ. Возможностью улучшить свой результат в этом году решили воспользоваться 2294 выпускника.

Дополнительные дни пересдачи появились по инициативе Президента России Владимира Путина и проводятся с 2024 года. Они дают выпускникам возможность пересдать один из ранее сданных предметов, если результат оказался ниже ожидаемого. При этом первый результат аннулируется, а в зачёт идёт только результат пересдачи.

Самые популярные предметы для пересдачи в 2026 году - это обществознание, русский язык, информатика, профильная математика и химия.

8 июля прошли экзамены по физике, информатике, литературе, русскому языку, химии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 9 июля проходят пересдачи базовой и профильной математики, обществознания, истории, биологии, географии и устной части ЕГЭ по иностранным языкам.

«В регионе организовано порядка 20 пунктов проведения экзамена. Во всех них работают педагоги-организаторы, технические специалисты. За ходом проведения экзаменов следят аккредитованные общественные наблюдатели», - сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Фото – министерство образования Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область к уборке урожая готова
9 июля 2026  12:39
Самарская область к уборке урожая готова
149
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
9 июля 2026  12:25
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
125
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
9 июля 2026  10:01
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
213
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
8 июля 2026  11:35
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
461
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
8 июля 2026  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
822
Весь список