Россиянам рассказали, где лучше всего будет виден астероид Апофис

Жители Дальнего Востока смогут увидеть сближение астероида Апофис с Землей невооруженным глазом. Об этом сообщил ТАСС научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин.

Событие произойдет 13 апреля 2029 года. Жители других регионов России тоже смогут увидеть небесное тело, но для этого им потребуется использовать бинокль.

"Лучше всего на планете он будет виден в странах Юго-Восточной Азии. У нас наилучшие условия наблюдения сложатся на Дальнем Востоке: за городом можно будет наблюдать даже без бинокля", - заявил ученый.

Астероид, открытый в 2004 году, вызывает большой интерес у астрономов. Его размеры составляют около 350 метров. Примечательно, что Апофис окажется всего в 32 тысячах километров от Земли, что довольно редко для небесных тел подобных размеров.

Ученые уже готовят серьезную аппаратуру для Апофиса. К астероиду планируется отправить миссии космических аппаратов НАСА OSIRIS-APEX и европейского проекта RAMSES. Кроме того, российские специалисты прорабатывают запуск собственного малого спутника для получения снимков и возможного сбора грунта.