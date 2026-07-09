Я нашел ошибку
Главные новости:
В «РКС-Самара» провели традиционный Слёт нарушителей правил охраны труда. Вопреки названию, на встречу собрались сотрудники, которые сами не нарушают правила безопасности на производстве и следят, чтобы их соблюдали другие.
В «РКС-Самара» провели слёт по охране труда
С 12 по 25 июля «Т Плюс» проведёт гидравлические испытания тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельно  в Самаре.
«Т Плюс» проведёт гидравлические испытания сетей от Привокзальной котельной
В парках, скверах и на общественных пространствах освежают воздух 48 городских фонтанов Самары.
В жару уход за зелеными насаждениями и дорожной инфраструктурой усилили в Самаре
​​​​​​​В Самаре, в рамках чемпионата МВД России по служебному многоборью, полицейские соревнуются в скоростном маневрировании на автомобилях.
Третий день чемпионата: полицейские  региона соревнуются в скоростном маневрировании на автомобилях
23 и 25 июля  пешеходная экскурсия «Скрытый мемориал» в Музее имени Алабина откроет для участников малоизвестные страницы истории здания, в котором сейчас располагается музей.
Пешеходная экскурсия «Скрытый мемориал» состоится в Музее имени Алабина
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 10 и 11 июля местами в Самарской области ожидается жара +30, +31 С.
10 и 11 июля в губернии ожидается жара +30, +31 С 
Молодому специалисту была предоставлена служебная однокомнатная квартира, а также выплачена единовременная помощь в размере 200 тысяч рублей как молодому специалисту.
В Тольяттинской поликлинике №3 работает молодой травматолог-ортопед - участник программы поддержки специалистов
Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», рассказала о номинациях нового сезона одноимённой всероссийской премии.
«Больше, чем путешествие»: организаторы премии  рассказали о номинациях и возможностях для будущих победителей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.4
0.27
EUR 87.35
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны установили в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

10 и 11 июля в губернии ожидается жара +30, +31 С 

169
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 10 и 11 июля местами в Самарской области ожидается жара +30, +31 С.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 10 и 11 июля местами в Самарской области ожидается жара +30, +31 С.

Для того чтобы пережить жару без вреда для здоровья, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям и гостям г. Самары и Самарской области соблюдать ряд несложных правил:

- не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой;

- избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом;

 - пить как можно больше жидкости. Утолять жажду предпочтительнее прохладными (но не холодными!) напитками: водой, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Воду нужно не только пить, но и обтирать мокрым полотенцем кожу;

- необходимо контролировать температуру воздуха в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером;

 - следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк);

- людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные лекарства. Страдающим гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Больным сахарным диабетом нужно более тщательно следить за уровнем сахара в крови;

- людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности (с 12 до 15 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху, находиться в это время на пляже также не рекомендуется;

- автомобилистам прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 8 по 10 июня  местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс. 
07 июля 2026, 17:10
С 8 по 10 июня в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 8 по 10 июня  местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность... Экология
628
Основная доля нарушений связана с отходами — несанкционированными сбросами мусора на контейнерных площадках и в других не предназначенных для этого местах.
02 июля 2026, 20:31
Эконадзор Минприроды СО вынес в июне 47 постановлений за нарушения
Основная доля нарушений связана с отходами — несанкционированными сбросами мусора на контейнерных площадках и в других не предназначенных для этого местах. Экология
773
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 3 июля местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости до 500 метров и менее.
02 июля 2026, 17:10
Ночью и утром 3 июля в Самарской области ожидается туман
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 3 июля местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости... Экология
698

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область к уборке урожая готова
9 июля 2026  12:39
Самарская область к уборке урожая готова
285
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
9 июля 2026  12:25
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
218
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
9 июля 2026  10:01
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
248
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
8 июля 2026  11:35
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
484
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
8 июля 2026  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
906
Весь список