Ночью и утром 3 июля в Самарской области ожидается туман

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 3 июля местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости до 500 метров и менее.

МЧС России напоминает:

будь внимателен и осторожен на дорогах;

избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».