Руководство областного ГУ МВД поздравило выпускников образовательной программы «Обеспечение законности и правопорядка».

Руководство областного главка МВД в торжественной обстановке поздравило выпускников образовательной программы «Обеспечение законности и правопорядка».

В актовом зале ГУ МВД России по Самарской области состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам совместной образовательной программы Самарского государственного экономического университета и Главного управления МВД России по Самарской области «Обеспечение законности и правопорядка».

В мероприятии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал‑майор полиции Александр Афанасьев, заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов, заместитель председателя Правительства Самарской области Владимир Кий, исполняющая обязанности ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Алексей Зеленов поздравил выпускников с успешным завершением обучения, отметив их целеустремлённость и серьёзное отношение к освоению профессии, а также вручил им дипломы и удостоверения.Александр Афанасьев отметил, что совместная программа реализуется уже не первый год и сочетает академические знания и практическую составляющую - занятия проводят в том числе действующие сотрудники служб и подразделений полиции, а студенты проходят ознакомительную практику в органах внутренних дел.Важную роль в формировании будущего кадрового состава ведомства играет Управление по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области. В целях создания внешнего кадрового резерва оно на постоянной основе взаимодействует с ведущими вузами Самары: организует профориентационные мероприятия, дни открытых дверей, практику для студентов.

Подобный комплексный подход позволяет не только знакомить молодёжь со спецификой службы в органах внутренних дел, но и заранее выявлять мотивированных кандидатов, готовых посвятить себя защите правопорядка.

Выпускники программы - это перспективные специалисты, чья подготовка ориентирована на реальные потребности службы.Многие из них связали свою профессиональную деятельность с органами внутренних дел и вносят свой вклад в обеспечение безопасности и законности в регионе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области