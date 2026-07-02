В Самарской области проходит Краеведческий марафон «Первооткрыватели в сердце России»

В регионе набирает обороты масштабный Краеведческий марафон «Первооткрыватели в сердце России». Проект реализуется Самарской региональной молодёжной общественной организацией «Центр социальных проектов» при грантовой поддержке Движения Первых. Краеведческий марафон призван пробудить интерес к родному краю и сделать региональный туризм по-настоящему молодёжным и семейным.

Участники - молодые люди от 14 до 35 лет в составе команд учебных заведений и организаций, а также семейные сборные с детьми от 7 лет и друзьями семьи.

Программа включает организованные туристские походы по области, профильное обучение у экспертов, познавательные экскурсии, экологические акции, Турслёт Первооткрывателей. Все маршруты проходят с профессиональным инструкторским сопровождением и включают элементы командного верёвочного курса, обучение ориентированию и краеведческое просвещение.

Важное место в проекте занимает творческая составляющая. Проявить себя участники смогут в Конкурсах «Туристская песня», «Фоторепортаж» и «Пешеходный квестмаршрут». В ноябре по итогам всего марафона будут определены девять команд победителей. Лидеры рейтинга получат комплексное туристическое снаряжение, и абсолютно все участники получат новые знания, практические навыки и яркие впечатления.

«Приглашаем вместе с нами посмотреть на привычные места родного края по-новому, узнать его легенды и истории. Наш Краеведческий марафон даёт возможность каждому открыть для себя красоту рядом - в пешей доступности, научиться работать в команде, укрепить дружеские и семейные связи и, конечно же, получить навыки безопасного туризма. Мы хотим, чтобы каждый участник почувствовал себя настоящим первооткрывателем!» - отметил Сергей Андриянов, исполнительный директор СРМОО «Центр социальных проектов».

В первом походе 20 июня Первооткрыватели покорили гору Барсук. Среди них были школьные группы, студенческие коллективы, семейные команды, объединившие сразу несколько поколений из Самары, Тольятти, Приволжья, Исаклов, Пестравки, Жигулёвска и Октябрьска. Под руководством опытных инструкторов все участники прошли переправы, спуски и подъёмы, научились ориентироваться по картам, ставить палатки и правильно собирать походный рюкзак. Для многих это стало первым опытом настоящего похода.

Следующий поход состоится 5 июля, команды отправятся на Молодецкий курган. Впереди также Рачейский бор и другие природные достопримечательности губернии.

Присоединиться к Первооткрывателям можно на любом этапе. Для этого необходимо отправить заявку на почту teritor-63@mail.ru

Подробности и материалы проекта размещены на странице: https://cspsamara.ru/krayevedcheskiy_marafon2026.

Фото: департамент информационной политики СО