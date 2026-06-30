Вячеслав Федорищев провел заседание Президиума регполитсовета «Единой России»

Во вторник, 30 июня, Губернатор Самарской области, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание Президиума регполитсовета. Он впервые собрался в обновленном составе, который был сформирован по итогам конференции 18 июня.

Губернатор напомнил о важности решений, принятых на XXIII Съезде партии «Единая Россия», который прошел 28 июня в Москве. «На съезде Президент страны обозначил основные задачи Партии на ближайшее время и на перспективу. Утверждены кандидаты в Государственную Думу РФ девятого созыва по одномандатным округам и региональным группам. Сегодня нам предстоит провести голосование по составу общеобластного списка в областную думу, оформить итоговый список кандидатов предварительного голосования в Самарскую Губернскую Думу восьмого созыва по территориальным группам и одномандатным округам», – сказал Вячеслав Федорищев.

Глава региона добавил, что представлять партию «Единая Россия» в областном парламенте должны люди, которые готовы работать одной командой, чтобы преодолевать возникающие сложности, принимать стратегические решения. Главная задача – обеспечить экономическое развитие региона, благополучие жителей.

В ходе заседания члены Президиума провели тайное голосование по определению общеобластной части списка кандидатов в депутаты Самарской Губернской Думы восьмого созыва. В бюллетень для голосования включены три кандидатуры: Вячеслав Федорищев, Александр Колсанов и Максим Девятов.

Также были сформированы территориальные группы по одномандатным избирательным округам и утверждены итоговые списки кандидатов для последующего выдвижения как по общеобластному округу, так и по одномандатным округам.

Кроме того, согласованы кандидатуры для выдвижения от «Единой России» на 34 дополнительных выборах депутатов Собраний представителей в 31 сельском и 3 городских поселениях 19 муниципальных районов Самарской области. Всего замещению подлежат 37 мандатов.

Окончательное выдвижение кандидатов в депутаты Самарской Губернской Думы запланировано в рамках второго этапа Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». Кроме того, в ближайшем времени будут распределены обязанности среди членов Президиума, закреплены ответственные по направлениям партийной работы.

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"