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На оперативном совещании Вячеслав Федорищев обозначил задачи по стабилизации ситуации на топливном рынке региона

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Во вторник, 30 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве региона. В повестку было вынесено сразу несколько ключевых вопросов, включая обеспечение потребителей топливом.

Во вторник, 30 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве региона. В повестку было вынесено сразу несколько ключевых вопросов, включая обеспечение потребителей топливом.
Открывая совещание, глава региона акцентировал внимание на недопущении дестабилизации рынка и пресечении спекулятивных схем.
«Именно поэтому мы ввели временные лимиты на закупку бензина и дизельного топлива на АЗС»,– пояснил Вячеслав Федорищев.
Губернатор подчеркнул, что Правительство Самарской области вместе с Федеральной антимонопольной службой в ежедневном режиме отслеживает наличие топлива и цены на него.
«В некоторых регионах выявляются факты продажи топлива перекупщиками по спекулятивным ценам. Кто-то устраивает незаконную торговлю бензином прямо у АЗС, кто-то объявление размещает в интернете. Такого рода дельцов уже задерживают сотрудники полиции. Подакцизный товар, такой как топливо, не может быть в продаже с рук неизвестного качества», – подчеркнул губернатор.
Глава региона также отметил, что на данный момент подобных явлений в Самарской области не зафиксировано, но превентивные меры должны исключить их появление в будущем. Вячеслав Федорищев поручил министерству по региональной безопасности Самарской области совместно с правоохранительными органами держать вопрос на контроле.
Напомним, накануне губернатор принял участие в совещании по ситуации на топливном рынке, которое прошло под председательством вице-премьера Российской Федерации Александра Новака.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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