Глава региона Вячеслав Федорищев  вручил медали «За особые успехи в учении»

Сегодня, 25 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил медали «За особые успехи в учении» одним из лучших выпускников школ, достигших высоких результатов в учебе и сдаче единого государственного экзамена. Среди награждаемых – выпускники школ, получившие 100 баллов за два предмета по ЕГЭ, а также победители всероссийских олимпиад и конкурсов.

«Поздравляю с окончанием школы! Сегодня вами восхищается весь самарский регион! Вы блестяще завершили школьный этап, продемонстрировали выдающиеся результаты на экзаменах. Это награда за кропотливую работу, целеустремленность, настойчивость, множество напряженных часов, проведенных за учебой», – обратился к выпускникам глава региона, открывая торжественную церемонию.

В этом году в Самарской области 189 выпускников получили 203 стобалльных результата: по русскому языку – 47, физике – 45, химии – 41, литературе – 39, обществознанию – 13, истории – 12, математике профильного уровня – 6. 14 выпускников получили 100 баллов сразу по двум предметам.

Губернатор подчеркнул важность поддержки талантливой молодежи и выразил уверенность в том, что именно такие люди станут движущей силой развития региона.

«Своим упорным трудом вы очередной раз подтвердили, что в нашей области самая целеустремленная и активная молодежь», – сказал губернатор. – Особенно радует, что у нас наблюдается тренд на рост интереса к дисциплинам, которые являются профильными для экономики Самарской области».

Среди награжденных – Руслан Бикбаев, представляющий ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Погрузная. Он – многократный призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии и астрономии, лауреат всероссийских музыкальных конкурсов. Кроме того, у Руслана есть диплом с отличием музыкальной школы по классу аккордеона. Как отметил сам Руслан, добиться высоких результатов ему помогла поддержка близких:

«Мой отец был всегда для меня примером для подражания. Он участник СВО, прошел многое на фронте и вернулся. И я хочу вам тоже всем пожелать, не сдаваться даже тогда, когда очень тяжело, продолжайте верить в себя и помните то, за что вы боретесь», – сказалРуслан Бикбаев.

На мероприятии также присутствовали родители отличников. Альфия Фатыхова, мама одного из учеников, выразила искреннюю благодарность губернатору за поддержку таланливой молодежи:

«Уважаемый Вячеслав Андреевич, от всей души, от имени всех родителей хочется поблагодарить вас. Нам очень приятно, что вы видите, отмечаете талант наших детей, поддерживаете их. Спасибо вам большое. И мы уверены, что наша талантливая молодёжь внесёт свой весомый вклад в развитие как нашей малой родины, так и нашей Великой России», – поделилась Альфия Фатыхова.

Вячеслав Федорищев выразил благодарность молодым людям за их труд и упорство и пообещал продолжать работу по созданию условий в регионе для их профессионального роста.

«Большая честь, смотреть на вас, на талантливых, добрых интересующихся жизнью ребят. Совсем скоро у вас начнется студенческая жизнь – это очень насыщенный и интересный этап. И я всем желаю, чтобы мы все проходили этап развития, проходили этап созидания во благо нашей страны. Ещё раз поздравляю!», – сказал губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области