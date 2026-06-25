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День молодёжи отметят в Самаре

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День молодёжи отметят в Самаре

26 июня с 17:00 до 22:00 в ТК «Гудок» (ул. Красноармейская, 131) состоится масштабное событие, посвященное празднованию Дня молодёжи. Мероприятие пройдет под слоганом «Мечта. Молодость. Единство» и объединит образовательные, спортивные, творческие и профориентационные площадки для молодых жителей города.

В конце июня по традиции Самара присоединяется к празднованию Дня молодёжи — одного из самых ярких событий лета.

Праздник станет пространством для общения, самореализации и знакомства с возможностями профессионального и личностного развития. Участников ждут мастер-классы, интерактивные площадки, соревнования, тренинги, ярмарка вакансий и презентации образовательных организаций Самары.

Площадки «ПрофСтарт»

В рамках направления «ПрофСтарт» свои программы представят колледжи и образовательные учреждения города. Молодёжь сможет узнать всё о востребованных специальностях, перспективах обучения и карьерного роста, а также пообщаться с представителями образовательных организаций и работодателей.

Творческие площадки

Творческая программа включает мастер-классы по созданию праздничных открыток от школы живописи и дизайна и театральную читку пьесы Ивана Кадилина «На берегу» в рамках проекта «Голоса пьес» на театральной площадке. Зрители смогут познакомиться с современной драматургией и стать участниками необычного театрального опыта.

Спортивные площадки

Любителей активного образа жизни ждут открытые тренировки и мастер-классы от спортивных клубов Самары. Для гостей также будут организованы соревнования по симрейсингу, настольному хоккею, паделу и электрокартингу.

Психологическая площадка

Особое внимание будет уделено развитию личностных и профессиональных компетенций. Эксперты от молодёжного центра «Самарский» проведут мастер-классы по преодолению неудач, успешному прохождению собеседований и составлению эффективного резюме.

Площадки от партнёров мероприятия

Подарков много не бывает! Гости праздника смогут проверить свои навыки вождения и побороться за главный приз — сертификат на бесплатное обучение в автошколе «Drive»; поиграть в парфюмерный дартс и получить подарки от магазина, выиграть умные-колонки Яндекс.Станции, наушники JBL и Marshall от магазина смартфонов и гаджетов «GoStore» и получить телевизор от ТК «Гудок».

На протяжении всего мероприятия будет работать общий интерактив: на территории комплекса будут спрятаны символы Дня молодежи — фигурки коней. Самые внимательные участники смогут найти их, выполнить задание организаторов и получить памятные призы.

Кроме этого, в историческом центре города пройдёт квест «На одном берегу», который позволит молодёжи в игровом формате познакомиться с историей, архитектурой и культурным наследием Самары. Финальной точкой маршрута станет площадка в ТК «Гудок», где состоится награждение победителей.

Организаторами мероприятия являются Торговый комплекс «Гудок», МБУ г.о. Самара «Самарский Дом молодежи» и Ассоциация профсоюзных организаций студентов Самарской области при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара.

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