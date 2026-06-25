Большинство студентов признались, что хуже питаются во время сессии

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область сохраняет положительную динамику жилищного строительства. По результатам января–мая 2026 года в регионе введено 700,3 тыс. кв. метров жилья, что на более чем 35% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Объемы ввода жилья в регионе превысили 40% от планового годового показателя
В среду, 24 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий, отраслей экономики Самарской области топливом.
Губернатор Вячеслав Федорищев принял решение о лимитах на продажи топлива
27 июня в единой фестивальной концепции «Мечта. Гордость. Единство» по всей России пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню молодёжи.
Самарская область готовится ко Дню молодёжи-2026
В Самарской области 68-летнему мужчине поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками крупной частной клиники.
В Самарской области  мошенники обманули мужчину, пообещав бесплатное медобследование
Поздним вечером 18 июня текущего года в Отдел МВД России по Кошкинскому району обратилась жительница села Орловка. Женщина сообщила полицейским, что её 16-летний опекаемый ушёл из дома в седьмом часу вечера и его местонахождение неизвестно.
Полицейские региона разыскивают 16-летнего жителя Кошкинского района
Тысячи семей со всей России рассказали о своих традициях семейного чтения в первом периоде Всероссийского интернет-конкурса аудиовизуального контента «Читаем всей семьей».
Семья из Самарской области победила в первом этапе Всероссийского конкурса «Читаем всей семьей»
Жители Самарской области стали активнее пользоваться домашним интернетом. По обезличенным данным* Билайна, в мае этого года объем трафика в сети широкополосного доступа (ШПД) в регионе вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.
Билайн рассказал самарцам, что делать с роутером при росте использования домашнего интернета
За месяц работы проекта «Экопатриот» во дворах Самары жители собрали более 10 тонн макулатуры. Первые пять беспилотников, купленные на собранные средства, отправились на передовую.
Александр Живайкин: первые беспилотники «Экопатриота» отправились на фронт
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.77
0.15
EUR 85.18
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Андрей Кочетков расскажет в «ЗИМ Галерее», почему Самара – не столица
В Самаре пройдет лекция «Родной, чужой и непостроенный: дом в новой русской прозе»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Большинство студентов признались, что хуже питаются во время сессии

265
Большинство студентов признались, что хуже питаются во время сессии

Шесть из десяти опрошенных российских студентов признались, что во время сессии качество их питания ухудшается по сравнению с обычным временем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного X5 (есть у «Газеты.Ru»).

При этом более половины опрошенных считают, что правильное питание помогает лучше сдавать экзамены. Однако на практике стресс и нехватка времени часто меняют привычный рацион.

Чаще всего студенты переходят на хаотичные перекусы вместо полноценных приемов пищи. Об этом рассказали 30% респондентов. Еще 20% во время сессии регулярно пропускают завтраки или обеды.

Главной причиной таких изменений стала нехватка времени и сил на готовку. Этот вариант выбрал 51% опрошенных. Каждый пятый студент признался, что в период экзаменов ему некогда думать о сбалансированном питании. Почти половина студентов готовы тратить на готовку не больше 30 минут в день. Еще 28% ограничиваются 15 минутами, а 10% полностью отказываются от домашней готовки на время экзаменов.

На фоне этого растет интерес к готовой еде. Каждый день или два-три раза в неделю такие блюда покупают 60% студентов. Чаще всего они идут за ними в магазины у дома или заказывают доставку.

При этом бюджет на еду у студентов остается ограниченным. Почти половина рассчитывает купить сытный обед за 150–300 рублей. Главными критериями выбора готовых блюд стали вкус, большой объем порции и свежесть.

Стресс во время сессии влияет на аппетит по-разному. Почти половина опрошенных студентов склонны «заедать» переживания и чаще перекусывают. Каждый третий, наоборот, сталкивается с потерей аппетита и почти не чувствует голода.

В опросе приняли участие 1 тыс. студентов.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Количество заказов наборов для окрошки в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в среднем по России выросло на 6%
25 июня 2026, 13:49
Количество заказов наборов для окрошки в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в среднем по России выросло на 6%
Примечательно, что в основном россияне заказывают наборы для окрошки без мяса — на веганский вариант приходится 64,5% продаж. Общество
204
Спрос на аренду изб в Самарской области вырос в 2,1 раза: аутентичный отдых в тренде
25 июня 2026, 13:01
Спрос на аренду изб в Самарской области вырос в 2,1 раза: аутентичный отдых в тренде
Интерес к традиционному деревянному зодчеству и уединенному отдыху бьет рекорды. Общество
180
Каждый пятый самарец не представляет жизнь без курьеров
25 июня 2026, 09:25
Каждый пятый самарец не представляет жизнь без курьеров
Курьерская доставка окончательно перешла из разряда «приятного удобства» в категорию базовых бытовых потребностей. Общество
271
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 24 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий, отраслей экономики Самарской области топливом.
25 июня 2026  15:08
Губернатор Вячеслав Федорищев принял решение о лимитах на продажи топлива
131
Территория у башни Самарской крепости получит новый облик в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
25 июня 2026  13:12
Территория у башни Самарской крепости получит новый облик в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
203
День молодёжи отметят в Самаре
25 июня 2026  10:45
День молодёжи отметят в Самаре
405
В Самарской области подвели промежуточные итоги работы сети «Экопунктов»
24 июня 2026  12:11
В Самарской области подвели промежуточные итоги работы сети «Экопунктов»
436
Ракетная опасность в Самарской области объявлена утром 23 июня
23 июня 2026  11:11
Ракетная опасность в Самарской области объявлена утром 23 июня
1315
Весь список