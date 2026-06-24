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Пользователи ИИ готовы платить за подписки в среднем около 2 тыс. рублей в месяц

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пользователи ИИ готовы платить за подписки в среднем около 2 тыс. рублей в месяц

Эксперты Авито Работы провели опрос среди 2 000 россиян и выяснили, как жители страны используют ИИ-инструменты, готовы ли платить за подписки и ждут ли обучения от работодателей. Исследование показало, что ИИ уже стал частью повседневной жизни большинства россиян: 71% опрошенных хотя бы иногда пользуются такими сервисами, причем 19% респондентов делают это каждый день, 21% респондентов — несколько раз в неделю, а еще 11% — несколько раз в месяц. Особенно активно нейросети применяют представители поколения Z — среди молодежи 18–24 лет 37% используют их ежедневно, еще 30% — еженедельно.

В среднем активные пользователи обращаются к нейросетям около 17 раз в месяц. Зумереры 18–24 лет в среднем пользуются ИИ чаще — около 19 раз в месяц против 15 раз среди миллениалов 35–44 лет.

Чаще всего россияне, использующие ИИ, применяют его для решения личных (36%) и рабочих (22%) задач, а также для креатива и творчества (19%). Каждый десятый (10%) опрошенный использует ИИ для обучения, а 4% респондентов с его помощью получают консультации по поиску работы.

Наиболее высокую готовность платить продемонстрировала молодежь. Зумеры 18–24 лет готовы выделять на подписки в среднем 3 493 рубля в месяц. При этом 28% пользователей ИИ готовы тратить на подписку до 1 000 рублей в месяц, еще 14% рассматривают бюджет от 1 001 до 3 000 рублей. Более крупные расходы пока остаются редким сценарием: суммы свыше 5 000 рублей готовы платить только 6% пользователей.

Особенно высокий интерес к корпоративному обучению проявляют сотрудники в возрасте 35–44 лет. Среди них 39% хотели бы пройти такое обучение (против 22% в среднем). Одновременно четверть (25%) россиян 25–34 лет уверены, что обучение ИИ-инструментам уже становится необходимым элементом профессионального развития.

Теги: Опрос

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