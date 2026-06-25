Семья из Самарской области победила в первом этапе Всероссийского конкурса «Читаем всей семьей»

Тысячи семей со всей России рассказали о своих традициях семейного чтения в первом периоде Всероссийского интернет-конкурса аудиовизуального контента «Читаем всей семьей». По его итогам эксперты выбрали 10 лучших видеоработ, отражающих традиции совместного семейного чтения. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Победителями первого этапа конкурса «Читаем всей семьей» стали семьи из 8 регионов России: Самарской, Воронежской, Орловской, Свердловской, Тульской областей, Республики Татарстан, Республики Алтай и Республики Башкортостан. Больше всего победителей было выбрано в номинации «Читаем вместе», где принимают участие семьи с детьми разного возраста.

Победителем конкурса из Самарской области стала семья Фроловых из Сызрани. Команда «Ф2» в составе мамы Елены Владимировны, дочери Василины и сына Данилы в номинации «Читаем вместе» покорила жюри выразительным прочтением повести Яна Ларри «Необыкновенные приключения Карлика и Вали». Совместный семейный досуг Фроловых неразрывно связан с родной волжской природой: любимые традиции — прогулки на лодке по Волге и велосипедные поездки, а чтение детской литературы органично вплетается в активный отдых, превращая каждое совместное мероприятие в маленькое приключение. Искренняя любовь к книгам и друг к другу позволила этой дружной семье стать ярким примером того, как чтение объединяет поколения даже в самом динамичном ритме жизни.

Всего на первый этап конкурса зарегистрировалось 5 тысяч семей из 89 регионов России. Самому младшему участнику конкурса всего 4 месяца, он выступил вместе с мамой и представил Краснодарский край. Самая старшая участница — 95-летняя представительница Донецкой Народной Республики.

В жанровом отношении для конкурсных роликов семьи-участницы чаще всего выбирали народные и авторские сказки: среди лидеров — «Колобок», «Репка», «Теремок», «Гуси-лебеди», «Кот в сапогах», «Сказка о царе Салтане», «Маленький принц». Кроме того, были популярны стихотворения и поэмы: например, произведения Агнии Барто «Мячик» и «Я расту», стихи Корнея Чуковского «Телефон» и «Мойдодыр», а также творчество Сергея Есенина и Габдуллы Тукая. Среди авторов наиболее часто в заявках встречаются Корней Чуковский — около 95 раз, Агния Барто — около 82 раз и Александр Пушкин — около 78 раз.

До 31 июля продолжается прием заявок на второй период конкурса, а с 1 августа по 30 сентября пройдет сбор видеоработ на третий — завершающий — период. К участию приглашаются семьи в любом составе — родители, дети, бабушки, дедушки и другие родственники. Для подачи заявки требуется пройти регистрацию на сайте конкурса, опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» видеоролик длительностью от 1 до 5 минут, демонстрирующий читательские традиции семьи, с хештегом #ЗнаниеЧитаемВсейСемьей и отправить ссылку на видео через личный кабинет. Дополнительные баллы можно получить, передав семейную книжную эстафету — пригласив к участию другие семьи. При создании роликов разрешается использовать любые творческие приемы: выразительное чтение, инсценировки, семейные истории о любимых книгах, совместное чтение вслух и многое другое.

Проект, направленный на возрождение и популяризацию традиций семейного чтения, реализуется Российским обществом «Знание» при поддержке Российской государственной детской библиотеки, Движения Первых, Института изучения детства, семьи и воспитания и Российского книжного союза.

Авторов лучших видеороликов ждут ценные призы и поездка на финальные мероприятия в Москву, которые пройдут декабре 2026 года в Национальном центре «Россия» в рамках Форума школьных библиотекарей. Дополнительно с октября по ноябрь 2026 года пройдёт открытое голосование в соцсетях за лучшую работу в спецноминации «Читай с нами, страна!»: семья-победитель также получит приглашение на церемонию награждения.

Визуал предоставлен пресс-службой Российского общества «Знание»