Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область сохраняет положительную динамику жилищного строительства. По результатам января–мая 2026 года в регионе введено 700,3 тыс. кв. метров жилья, что на более чем 35% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Объемы ввода жилья в регионе превысили 40% от планового годового показателя
В среду, 24 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий, отраслей экономики Самарской области топливом.
Губернатор Вячеслав Федорищев принял решение о лимитах на продажи топлива
27 июня в единой фестивальной концепции «Мечта. Гордость. Единство» по всей России пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню молодёжи.
Самарская область готовится ко Дню молодёжи-2026
В Самарской области 68-летнему мужчине поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками крупной частной клиники.
В Самарской области  мошенники обманули мужчину, пообещав бесплатное медобследование
Поздним вечером 18 июня текущего года в Отдел МВД России по Кошкинскому району обратилась жительница села Орловка. Женщина сообщила полицейским, что её 16-летний опекаемый ушёл из дома в седьмом часу вечера и его местонахождение неизвестно.
Полицейские региона разыскивают 16-летнего жителя Кошкинского района
Тысячи семей со всей России рассказали о своих традициях семейного чтения в первом периоде Всероссийского интернет-конкурса аудиовизуального контента «Читаем всей семьей».
Семья из Самарской области победила в первом этапе Всероссийского конкурса «Читаем всей семьей»
Жители Самарской области стали активнее пользоваться домашним интернетом. По обезличенным данным* Билайна, в мае этого года объем трафика в сети широкополосного доступа (ШПД) в регионе вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.
Билайн рассказал самарцам, что делать с роутером при росте использования домашнего интернета
За месяц работы проекта «Экопатриот» во дворах Самары жители собрали более 10 тонн макулатуры. Первые пять беспилотников, купленные на собранные средства, отправились на передовую.
Александр Живайкин: первые беспилотники «Экопатриота» отправились на фронт
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.77
0.15
EUR 85.18
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Андрей Кочетков расскажет в «ЗИМ Галерее», почему Самара – не столица
В Самаре пройдет лекция «Родной, чужой и непостроенный: дом в новой русской прозе»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области  мошенники обманули мужчину, пообещав бесплатное медобследование

142
В Самарской области 68-летнему мужчине поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками крупной частной клиники.

В Самарской области 68-летнему мужчине поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками крупной частной клиники. Они сообщили, что пенсионер якобы выиграл бесплатное медицинское обслуживание, и для подтверждения участия в программе необходимо назвать одноразовый код, пришедший в СМС, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Мужчина заподозрил неладное, отказался называть код и прервал разговор. Однако на следующий день ему снова позвонили — на этот раз злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили пенсионера, что он передал код и на его имя террористами оформлена доверенность на получение крупной денежной суммы.

Под видом «расследования» мошенники внушали пожилому человеку, что он якобы находится под подозрением и должен «доказать» свою непричастность, назвав сумму своих сбережений и банк, в котором он обслуживается. Под давлением и в состоянии стресса мужчина раскрыл конфиденциальную информацию. Затем злоумышленники, продолжая инсценировку, посоветовали ему снять все деньги со счёта и перевести их на якобы «безопасный счёт» для временного хранения в рамках «проверки». Следуя этим указаниям, пенсионер через банкомат совершил перевод, в результате чего лишился своих сбережений в размере 345 тысяч рублей. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства преступления.

Чтобы избежать подобных случаев, важно помнить: никакие клиники, банки и тем более правоохранительные органы никогда не запрашивают одноразовые коды из СМС, не просят переводить деньги на «безопасные счета» и не оформляют доверенности по телефону.

Никогда не называйте посторонним людям персональные данные, реквизиты карт, ПИН-коды или суммы своих сбережений — ни при каких обстоятельствах. Если вам позвонили и начали оказывать психологическое давление, сообщая о якобы совершенной операции или уголовной ответственности, — сразу кладите трубку., сообщает пресс-служба  ГУ МВД России по Самарской области. 

 

 

Теги: Полиция Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Поздним вечером 18 июня текущего года в Отдел МВД России по Кошкинскому району обратилась жительница села Орловка. Женщина сообщила полицейским, что её 16-летний опекаемый ушёл из дома в седьмом часу вечера и его местонахождение неизвестно.
25 июня 2026, 14:38
Полицейские региона разыскивают 16-летнего жителя Кошкинского района
Поздним вечером 18 июня текущего года в Отдел МВД России по Кошкинскому району обратилась жительница села Орловка. Женщина сообщила полицейским, что её... Общество
163
В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация о проведении стихийных автомобильных гонок возле одного из медицинских учреждений в Самаре.
31 мая 2026, 16:11
В Самаре провели стихийные автомобильные гонки возле одного из медицинских учреждений 
В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация о проведении стихийных автомобильных гонок возле одного из медицинских учреждений в Самаре. Общество
1114
В преддверии школьных каникул сотрудники полиции Самарской области активизируют работу по обеспечению безопасности детей, проводя профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями, а также организуя тематические мероприятия.
25 мая 2026, 14:47
Полицейские Самарского региона приняли участие в родительских собраниях
В преддверии школьных каникул сотрудники полиции Самарской области активизируют работу по обеспечению безопасности детей, проводя профилактические беседы с... Общество
757
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 24 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий, отраслей экономики Самарской области топливом.
25 июня 2026  15:08
Губернатор Вячеслав Федорищев принял решение о лимитах на продажи топлива
131
Территория у башни Самарской крепости получит новый облик в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
25 июня 2026  13:12
Территория у башни Самарской крепости получит новый облик в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
203
День молодёжи отметят в Самаре
25 июня 2026  10:45
День молодёжи отметят в Самаре
405
В Самарской области подвели промежуточные итоги работы сети «Экопунктов»
24 июня 2026  12:11
В Самарской области подвели промежуточные итоги работы сети «Экопунктов»
436
Ракетная опасность в Самарской области объявлена утром 23 июня
23 июня 2026  11:11
Ракетная опасность в Самарской области объявлена утром 23 июня
1315
Весь список