В Самарской области  мошенники обманули мужчину, пообещав бесплатное медобследование

В Самарской области 68-летнему мужчине поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками крупной частной клиники. Они сообщили, что пенсионер якобы выиграл бесплатное медицинское обслуживание, и для подтверждения участия в программе необходимо назвать одноразовый код, пришедший в СМС, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Мужчина заподозрил неладное, отказался называть код и прервал разговор. Однако на следующий день ему снова позвонили — на этот раз злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили пенсионера, что он передал код и на его имя террористами оформлена доверенность на получение крупной денежной суммы.

Под видом «расследования» мошенники внушали пожилому человеку, что он якобы находится под подозрением и должен «доказать» свою непричастность, назвав сумму своих сбережений и банк, в котором он обслуживается. Под давлением и в состоянии стресса мужчина раскрыл конфиденциальную информацию. Затем злоумышленники, продолжая инсценировку, посоветовали ему снять все деньги со счёта и перевести их на якобы «безопасный счёт» для временного хранения в рамках «проверки». Следуя этим указаниям, пенсионер через банкомат совершил перевод, в результате чего лишился своих сбережений в размере 345 тысяч рублей. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства преступления.

Чтобы избежать подобных случаев, важно помнить: никакие клиники, банки и тем более правоохранительные органы никогда не запрашивают одноразовые коды из СМС, не просят переводить деньги на «безопасные счета» и не оформляют доверенности по телефону.

Никогда не называйте посторонним людям персональные данные, реквизиты карт, ПИН-коды или суммы своих сбережений — ни при каких обстоятельствах. Если вам позвонили и начали оказывать психологическое давление, сообщая о якобы совершенной операции или уголовной ответственности, — сразу кладите трубку., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.