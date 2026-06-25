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Объемы ввода жилья в регионе превысили 40% от планового годового показателя

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Самарская область сохраняет положительную динамику жилищного строительства. По результатам января–мая 2026 года в регионе введено 700,3 тыс. кв. метров жилья, что на более чем 35% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Самарская область сохраняет положительную динамику жилищного строительства. По результатам января–мая 2026 года в регионе введено 700,3 тыс. кв. метров жилья, что на более чем 35% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Объем ввода уже достиг 41,4% от установленного на текущий год плана в 1,69 млн кв. метров. Ход реализации жилищных проектов и выполнение целевых показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» обсудил на рабочем совещании врио министра строительства Александр Фомин с заместителем Министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Никитой Стасишиным.
По итогам обсуждения отмечено, что текущие показатели подтверждают устойчивое развитие строительной отрасли региона и позволяют рассчитывать на выполнение плановых показателей по вводу жилья.
В структуре введенного жилья 192,7 тыс. кв. метров приходится на многоквартирные дома, еще 507,6 тыс. кв. метров - на индивидуальное жилищное строительство. Рост объемов ИЖС подтверждает устойчивый спрос жителей региона на собственное жилье и развитие современных форматов проживания за пределами плотной городской застройки.
В настоящее время на территории Самарской области свою деятельность осуществляют 76 застройщиков, которые ведут строительство 138 многоквартирных домов общей площадью 1,572 млн кв. метров. В течение 2026 года планируется ввод 29 многоквартирных домов совокупной площадью порядка 600 тыс. кв. метров.
Перед строительным комплексом региона поставлена задача обеспечить достижение годового показателя по вводу жилья в объеме 1,69 млн кв. метров. Для ее выполнения Министерство строительства Самарской области совместно с муниципальными образованиями и участниками строительного рынка продолжает системную работу по сопровождению проектов, контролю сроков строительства и своевременному вводу объектов в эксплуатацию.
«Самарская область демонстрирует уверенную динамику жилищного строительства. Вместе с тем впереди остается значительный объем работы. Мы продолжаем держать на постоянном контроле реализацию каждого проекта и последовательно выполняем задачи, поставленные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым», - отметил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин. 
Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» остается одним из ключевых направлений работы региона и направлена на создание комфортной городской среды, повышение доступности жилья и улучшение качества жизни граждан.
Регион сохраняет необходимый темп для достижения плановых показателей по вводу жилья. Министерство строительства Самарской области продолжает контролировать реализацию каждого проекта, обеспечивать взаимодействие с застройщиками и муниципалитетами, а также сопровождать строительство объектов на всех этапах. Последовательная работа по развитию жилищного строительства позволяет не только выполнять целевые показатели национального проекта, но и создавать дополнительные возможности для улучшения жилищных условий жителей региона.

Теги: Самара

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