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Губернатор Вячеслав Федорищев принял решение о лимитах на продажи топлива

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В среду, 24 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий, отраслей экономики Самарской области топливом.

В среду, 24 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий, отраслей экономики Самарской области топливом. В последние дни отмечается повышенный спрос на бензин и дизель. Это привело к образованию очередей на АЗС, созданию искусственного дефицита и возможностям для спекуляций.

«Ситуация в регионе остается стабильной, – заявил Вячеслав Федорищев. – Вместе с тем, мною принято решение о введение двухнедельных лимитов на продажу некоторых видов топлива для легковых автомобилей: бензина до 40 литров, дизеля – до 100 литров. Кроме того, с целью нормализации ситуации, мы приняли решение по введению ограничения на отпуск топлива в канистры и другие емкости».

Губернатор добавил, что временные меры не коснутся стратегических отраслей экономики. «Сельское хозяйство, промышленность, городские и специальные службы не попадают под это регулирование. Они будут в полном объеме обеспечены всеми необходимыми запасами топлива», – подчеркнул руководитель региона. Он добавил, что в случае, если ситуация стабилизируется более быстрым темпом, вводимые лимиты будут отменены раньше установленного срока.

На прошлой неделе жители области наблюдали остановку работы некоторых АЗС, в том числе крупной сети «Татнефть». Это была вынужденная необходимость на период выстраивания новой схемы логистики поставок. На сегодняшний день все автозаправочные станции вновь открыты, продажи топлива также восстановлены.

«Самарская область – регион, в котором представлены все вертикально интегрированные компании, большой рынок независимых АЗС, поэтому обеспечение топливом находится на стабильном уровне», – подчеркнул Вячеслав Федорищев. Созданный оперативный штаб под руководством министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова ежедневно занимается контролем количества топлива, которое поступает на реализацию и производится на территории региона.

Отдельное внимание на совещании было уделено необоснованному росту стоимости топлива на некоторых автозаправках. Крупные компании выдерживают цены на уровне двухмесячной давности, а некоторые независимые АЗС, пользуясь особенностями закупок текущего периода, повышают их. «Мы с управлением федеральной антимонопольной службы ведем ежедневный мониторинг. Прошу Правительство региона по согласованию с Прокуратурой Самарской области подготовить ряд решений, которые будут направлены на ограничения в части роста стоимости топлива на независимых заправочных станциях, чтобы исключить спекулятивный подъем цен. Готовьте соответствующие решения», – поручил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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