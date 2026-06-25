Трудоустройство ветерана СВОСО   Юрия Ниськова открыло ему путь к чемпионату по профессиональному мастерству

С 26 июня по 1 июля в Казани пройдет чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Абилимпикс». Мероприятие организовано по поручению Президента России Владимира Путина и проводится второй год подряд.

От Самарской области на Чемпионат отправляются 12 ветеранов СВО с инвалидностью, которые превратили свои навыки в искусство. Участники продемонстрируют свои способности в разных компетенциях: слесарь санитарно-технических систем, инструктор по оказанию медицинской помощи, разработка и сборка БПЛА, инструктор по адаптивной физической культуре, слесарное дело, мастер по изготовлению пиццы, мебельщик и техник-протезист.

Так, ветеран СВО Юрий Ниськов отправляется на чемпионат и представит Самарскую область в компетенции «Слесарное дело».

Жизнь Юрия Ниськова – это пример несгибаемой воли. Его история началась на передовой в октябре 2022-го года: призванный по мобилизации, он без промедления отправился защищать рубежи под Лисичанском. Пройдя через тяжелые бои, получив ранение при спасении сослуживцев и долгие месяцы реабилитации, он не сломался. За проявленную отвагу он удостоен Ордена Мужества. С поддержкой социального координатора самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Юрий получил всё необходимое: от медпомощи до социальной адаптации, а главное – веру в будущее.

Трудоустройство ветеранов – важная мера поддержки фонда «Защитники Отечества». Сотрудники «АвтоВАЗа» – люди уникальные. Каждый из них посвятил свою жизнь заводу. Юрий пришёл на «АвтоВАЗ» больше 30-ти лет назад и с тех пор остаётся верен предприятию. После лечения вернулся в родной цех – сейчас работает наладчиком.

Фото: Защитники Отечества|/ Самарская область