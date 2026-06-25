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СОХМ представит выставочный проект «Человек мечтает о полете»

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26 июня Самарский областной художественный музей представит выставочный проект «Человек мечтает о полете», посвященный 65-летию первого полета человека в космос.

26 июня Самарский областной художественный музей представит выставочный проект «Человек мечтает о полете», посвященный 65-летию первого полета человека в космос.    0+

12 апреля 1961 года стало одной из важнейших дат в мировой истории. Полет Юрия Гагарина открыл новую эпоху, превратив многовековую мечту человечества о покорении неба в реальность. С этого момента космос стал не только сферой научных открытий и технических достижений, но и источником вдохновения для художников, писателей, музыкантов и миллионов людей по всему миру.

Для Самары эта тема имеет особое значение. Именно здесь создавались ракеты и двигатели, благодаря которым развивалась отечественная космонавтика. Наш город по праву считается одним из важнейших космических центров страны, а потому разговор о космосе здесь неизбежно становится частью разговора о собственной истории.

В экспозицию вошли произведения графики из собрания Самарского областного художественного музея, созданные в 1960–1980-е годы. Работы Константина Печуричко, Афанасия Мунхалова, Эмилии Глебовой, Анны Попович, Ольги Гречиной, Анатолия Плахова, Генриха Стопы, Вячеслава Смирнова, Бориса Смертина и других авторов отражают атмосферу времени, когда космос воспринимался как символ будущего, прогресса и безграничных возможностей человека.

Зрители увидят произведения, посвященные авиации, научным исследованиям, первым космическим стартам, работе ученых и инженеров, выходу человека в открытый космос и мечте о покорении далеких миров. В этих работах космос предстает не только как пространство полета, но и как результат огромного человеческого труда, смелости и веры в невозможное.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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