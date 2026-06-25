В Самаре  откроется выставка «Трое в лодке»

В выставочном зале СРО ВТОО «Союз художников России» откроется выставка «Трое в лодке».



На выставке свои работы представят три совершенно разных по живописной стилистике художника:

Элеонора Щеглова (Ялтинское городское отделение ВТОО «Союз художников России», заслуженный художник Крыма, почётный гражданин г. Ялта.);

Елена Макеева (Самарское региональное отделение ВТОО «Союз художников России», Творческий союз художников России, Международная художественная ассоциация «Палитра мира»)

Алексей Потапенко (Ялтинское городское отделение ВТОО «Союз художников России»).



Более ста полотен, выполненных в различных техниках и форматах, объединены общей темой черноморского побережья Крыма. Все произведения созданы непосредственно в Крыму. Вас ждёт море и его обитатели, яркое солнце и пышное цветение природы, лёгкий бриз и тепло розовых ракушек. Выставка представляет не только натурные, но и фантазийные работы, каждая из которых расскажет свою историю.



Удивительно, но так или иначе всех художников этой выставки связывает не только черноморское побережье, но и Самара. Так, прадеды Элеоноры Щегловой когда-то проживали в Самаре, а отец Алексея Потапенко провел свои лучшие студенческие годы, обучаясь в самарском вузе.

Самарчанка Елена Макеева делит свое творчество между Самарой и Ялтой, искренне любя оба города. Возможно, именно поэтому черноморское побережье в её работах часто сменяется спокойными волжскими берегами.

Всё многообразие Крыма: прозрачные тени, жаркое солнце, тёплые камни, прохладная вода, стены, хранящие историю, – всё это в трепетных и цветных работах Элеоноры Щегловой.

Эмоциональность и страсть, контраст света и тени, живописные контрасты – словно из хаоса мазков оживают букеты цветов, разнообразие фруктов и ялтинские пейзажи Алексея Потапенко.



Организаторы выставки приглашают в творческое путешествие, где вы вместе с ними сможете как будто сквозь окно иллюминатора корабля увидеть смену настроений природы, встретить закаты и рассветы, почувствовать силу ветра и ритм волн. Что будет под днищем вашей яхты? Солёное Чёрное море или воды Волжского? Решать вам…

Дресс-код не обязателен, но крайне приветствуется! Тельняшка и одежда в полоску идут всем!



29 июня – 27 июля 2026г.

Выставочный зал СРО ВТОО «Союз художников России»

г. Самара, ул. Молодогвардейская, 209.

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Фото: минкульт СО