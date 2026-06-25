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Самарская губерния и Москва укрепляют взаимосвязи

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24 июня в концертном зале «Сигнал» Комитет по туризму города Москвы организовал бизнес-миссию в Самарскую область, в ходе которой презентовал летние предложения для отдыха в столице.

24 июня в концертном зале «Сигнал» Комитет по туризму города Москвы организовал бизнес-миссию в Самарскую область, в ходе которой презентовал летние предложения для отдыха в столице.

Этим летом Москва вновь превратилась в огромную фестивальную площадку благодаря главному проекту сезона «Лето в Москве». Он объединяет свыше 500 площадок по всему городу.

Приоритетное внимание уделено организации качественного семейного досуга, а также разработке уникальных молодежных и подростковых проектов, призванных сделать школьные каникулы по-настоящему яркими и незабываемыми.

Гостей ждут мероприятия в рамках «Московских сезонов», грандиозные музыкальные, театральные и исторические фестивали. Представители столичной туриндустрии, в свою очередь, представили широкие возможности для развития делового туризма и новые сезонные маршруты.

Делегацию Москвы составили руководители и представители ведущих гостиничных комплексов, крупнейших туроператоров и ключевых объектов показа.

«Самарская область и Москва – давние партнеры в сфере туризма, и такие бизнес-миссии лишь укрепляют наши связи. Уже сегодня сотни тысяч самарцев ежегодно едут в столицу, и мы видим растущий интерес москвичей к нашему региону. Сегодняшнее мероприятие – это не просто презентация, а реальный инструмент для развития туристической индустрии, привлечения новых гостей и создания комфортных условий для путешественников», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

 

Фото:   пресс-служба министерства туризма СО

 

Теги: Самара Туризм

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