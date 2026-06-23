На набережной Самары откроется мобильный туристский центр Москвы

С 24 июня в Самаре на набережной Некрасовского спуска начнет свою работу мобильный туристский информационный центр Москвы. Проведение мероприятия направлено на информирование жителей Самары о возможностях сервиса планирования путешествий RUSSPASS, позволяющего родителям эффективно организовать отдых детей во время летних каникул. Специалисты ТИЦ Москвы представят посетителям подробный обзор функционала сервиса, продемонстрируют преимущества онлайн-планирования поездок и поделятся рекомендациями по выбору оптимальных маршрутов для семейного отдыха и не только.



Специалисты анонсируют посетителям масштабный проект мэра Москвы «Лето в Москве» который будет проходить на протяжении всего лета и охватит свыше 400 площадок. Дополнит впечатление уникальная AR-игра RUSSPASS и проекта «Играй в Москву». Интерактивные задания и захватывающие квесты сделают знакомство с Москвой интересным и познавательным. Москва предлагает широкий спектр развлечений для всей семьи. музеи мирового уровня, живописные парки для прогулок, яркие фестивали и современные развлекательные комплексы об этом расскажут специалисты ТИЦ.



В центре внимания дружеская атмосфера, традиции и современное культурное наследие столицы России. Посетителей ждут тематические конкурсы и познавательные викторины, посвященные достопримечательностям и культурным событиям Москвы, а также розыгрыш подарков.



Министерство туризма Самарской области и столицу Российской Федерации связывают крепкие партнерские отношения. На регулярной основе в Москве реализуются рекламные кампании с информацией о туристическом потенциале Самарской области, что способствует повышению турпотока в регион.



10.00-12.00 – Открытие ТИЦ.

На протяжении всего дня – Интерактив «Обязательно к посещению» с розыгрышем призов от партнеров.

12.00-13.00 – Интерактив «Карта впечатлений». За создание лучшего маршрута участники получают жетон.

13.00-13.30 – Информационная блок. Сотрудники ТИЦ расскажут о приложении RussPass.

13.30-14.30 – Ольфакторный мастер-класс «Московское чаепитие». За угаданный состав чая участники получают жетон.

14.30-15.00 – Информационная блок. Сотрудники ТИЦ расскажут о маршрутах «Играй в Москву».

15.00-16.00 – Викторина «Вопросы о Москве». За правильные ответы участники получают жетон.

17.00-17.15 – Информационная блок. Сотрудники ТИЦ расскажут о проекте «Лето в Москве».

17.15-18-00 – Ольфакторный мастер-класс «Московское чаепитие». За угаданный состав чая участники получают жетон.

18.00-18.30 – Главный розыгрыш дня. Для участия нужно предъявить жетон.

18.30-20.00 – Консультации о туристических возможностях Москвы.

Фото: министерство туризма СО