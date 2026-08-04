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Мероприятия в День физкультурника пройдут в большинстве городов и районов Самарской области
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Мероприятия в День физкультурника пройдут в большинстве городов и районов Самарской области

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Мероприятия в День физкультурника пройдут в большинстве городов и районов Самарской области.

В субботу, 8 августа, Самарская область вместе со всей страной отметит главный спортивный праздник страны – День физкультурника. Мероприятия в День физкультурника пройдут в большинстве городов и районов Самарской области.

Спортивно-массовые мероприятия для всех категорий населения запланированы в Большой Черниговке (стадион «Мечта»), в Красноармейском (стадион «Центральный»), в Смышляевке (физкультурный комплекс «Волжский»), в Красном Яре (спортивный комплекс), в Безенчуке и Богатом. В районах состоятся турниры по футболу, баскетболу, волейболу, шахматам, тестирования по нормативам комплекса «Готов к труду и обороне».

В Тольятти мероприятие, приуроченное ко Дню физкультурника, будет проходить на территории паркового комплекса истории техники имени К.Г.Сахарова. В программе мастер-классы, показательные выступления, прием нормативов ГТО, фиджитал-танцы. В Новокуйбышевске основные мероприятия пройдут на стадионе «Нефтяник».

В Сызрани состоится городская спартакиада для людей с ОВЗ, а в Кошкинском районе – турнир по дартсу, шашкам и джакколо среди участников СВО. Ветераны СВО и члены их семей примут участие в «Веселых стартах» в селах Антоновка и Гавриловка Алексеевского района.

Основной спортивной площадкой региона в эту субботу станет парк имени Юрия Гагарина в Самаре. Праздник пройдет на стадионе парка. Вход для всех желающих свободный.

Программа начнется в 10:00 с массовой зарядки под руководством чемпиона. Сразу после – награждение самых креативных участников видеоконкурса «Формула энергии 63».

В 11:00 стартует торжественная церемония открытия с участием почетных гостей, которая познакомит зрителей со спортивной жизнью губернии. Все желающие смогут принять участие в праздничном флешмобе «Сила России», посвященном Году единства народов России.

На территории парка развернется множество интерактивных зон: гости смогут освоить керлинг, авиамодельный спорт, дриблинг в хоккее, испытать меткость в стрельбе из лазерного оружия. Для любителей активного отдыха будут работать скалодром, гигантская дженга и надувной волейбол. Для юных гостей праздника будет развернута площадка с настольными играми и надувными аттракционами. Особое внимание уделено массовому спорту: каждый сможет пройти мини-полосу препятствий в рамках соревнования «Гонка ГТО», а сильнейшие атлеты поборются за главные призы дня в финале турнира «Иду на рекорд».

На стритбольных площадках будет проходить всероссийский этап соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч», где определятся лучшие команды региона в разных возрастных группах.

Гости праздника станут свидетелями ярких и запоминающихся соревнований, среди которых: турнир по воздушной гимнастике, где спортсмены бросают вызов гравитации, битва титанов в соревнованиях по гиревому спорту и армрестлингу, бескомпромиссные поединки на фестивале спортивной борьбы «Выбор сильных», а также уютный турнир по настольным играм от волонтеров серебряного возраста и соревнования по настольному теннису и шашкам для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На площадке следж-хоккея гостей праздника ожидает честный разговор о возможностях этого вида спорта и живой мастер-класс от ветеранов СВО - тех, кто знает цену победе как никто другой.

Кульминацией праздника станет превращение футбольного поля стадиона в парке Гагарина в кинотеатр под открытым небом. В 16:30 на большом экране начнется прямая трансляция матча Российской премьер-лиги «Крылья Советов» – «Балтика».

Также 8 и 9 августа в акватории Волги в районе Первомайского спуска будет проходить Кубок Главы города по парусному спорту среди мужчин и женщин, юношей и девушек, юниоров. Участники будут соревноваться в классах яхт: «Оптимист», «Кадет», «Лазер 4.7», «Луч-радиал», «Луч», «420», «Финн».

Кроме того, 8 и 9 августа на пляже на 2-й очереди набережной на Первомайском спуске состоится турнир по пляжным видам спорта «Золотые пески Самары». 8 августа в 10:00 на стадионе «ЦСК ВВС» стартует финал Кубка городского округа Самара по футболу среди мужских команд. Победителя определят команды «Олимп-ASSET» и «Чайка».

Всех желающих в День физкультурника ждут тренировки проекта «Самара в движении». На Первомайском спуске 8 августа всех желающих ждут дженга, стейчинг, функционал, зумба и паркур, а в парке им. Ю.А. Гагарина можно будет выполнить нормативы ГТО. Полное расписание занятий доступно в группе ВКонтакте https://vk.com/samaravdvizhenii.

Присоединятся к празднованию Дня физкультурника и библиотеки Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. 7 августа в библиотеке № 30 в 14:00 пройдет встреча с самарской спортсменкой, чемпионом России и Европы, серебряным призёром Чемпионата мира по тайскому боксу (муайтай) Анастасией Христюковой, а библиотека №8 в 15:00 приглашает на встречу с шахматистом Григорием Минеевым в рамках проекта «Читающие спортсмены». 8 августа в 16:00 Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской приглашает всех желающих на мастер-класс «Слова силы» – участники распишут деревянные подвески и добавят к ним мотивирующие цитаты о спорте из литературных произведений. Полная программа доступна на сайте https://smibs.ru.

В течение недели физкультурно-спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника, проходят во всех районах Самары.

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Теги: В центре внимания Мероприятия

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