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В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
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В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности

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В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности

В воскресенье, 19 июля парк «Молодёжный» станет эпицентром радости. Вход свободный, все мероприятия бесплатные. Организаторы подготовили программу для детей и взрослых. 

10:00–11:00 — фитнес на свежем воздухе. Тренировка подойдет для всех — и для опытных спортсменов, и для новичков, для всей семьи и разных поколений. Берите с собой коврик и полотенце — воду предоставят! Регистрация на тренировку по ссылке clck.ru/3UoNcd

11:00–12:00 — мастер‑класс по росписи птиц из глины. Каждый участник заберет с собой памятный сувенир. Мастер‑класс рассчитан на детей от 7 до 13 лет. Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке clck.ru/3UoNdW

12:00–12:30 — шоу гигантских мыльных пузырей — для улыбок, смеха, и детского восторга, который, кстати, отлично передается и взрослым. Регистрация не требуется. 

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Теги: В центре внимания Мероприятия

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