В Самарской области в июне 2026 года инфляция ускорилась до 8,44 %

Цены в Самарской области в июне 2026 года, по данным Росстата, выросли на 2 % к маю. Годовая инфляция в регионе ускорилась и составила 8,44 %. Это выше, чем в целом по стране (6,02 %), сообщается в официальном докладе ЦБ от 17 июля 2026 года.

Наибольший рост цен произошел у непродовольственных товаров. При этом накопленный за 12 месяцев прирост цен на них не превысил инфляцию в регионе. Стоимость услуг заметно выросла как по сравнению с маем 2026 года, так и по сравнению c июнем 2025 года. Меньше всего за месяц и в целом за год подорожали продукты питания.

С исключением сезонности цены в июне выросли после снижения в мае. Во многом это связано с временным сокращением предложения на топливном рынке, отметили аналитики Банка России, пишет СитиТраффик.