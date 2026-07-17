Рано утром в пятницу 17 июля, в Самарской области снова объявляли ракетную опасность

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в МАХ.

«Внимание. Ракетная опасность в Самарской области! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Телефон экстренных служб — 112», — написал глава региона.

Движение наземного общественного транспорта из-за этого было приостановлено около 7:00.

Пассажиры, которые должны были прилететь или улететь из аэропорта Курумоч, временно оказались заложниками ситуации. Рано утром в пятницу, 17 июля, самарская воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты.

«У всех рейсов был статус „Приостановлено“», — говорилось в сообщении на сайте аэропорта.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев повторно обратился к землякам. Свое обращение он опубликовал около 7:47.

«На территории Самарской области объявлен ОТБОЙ „Ракетной опасности“», — заявил глава региона.

В последний раз система оповещения населения работала рано утром в среду, 15 июля. Тогда сирены завыли в 4:44 по местному времени. Отбой был объявлен час спустя, пишет 63.ру.