Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре дома после капремонта пойдут под снос
В Самаре дома после капремонта пойдут под снос
В парк-отеле в Самарской области столешница упала на мальчика
В парк-отеле в Самарской области столешница упала на мальчика
2ГИС рассчитал, сколько стоит посещение открытых бассейнов в Самаре
2ГИС рассчитал, сколько стоит посещение открытых бассейнов в Самаре
В Самарской губдуме рассмотрят штрафы за неправильную парковку самокатов
В Самарской губдуме рассмотрят штрафы за неправильную парковку самокатов
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
Каждый четвертый зумер пожаловался на недостаток комфорта в городской мебели
Каждый четвертый зумер пожаловался на недостаток комфорта в городской мебели
АвтоВАЗ завершил производство одной модели Lada
АвтоВАЗ завершил производство одной модели Lada
В России 70 процентов граждан оставляют чаевые официантам
В России 70% граждан оставляют чаевые официантам
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.32
0.36
EUR 89.33
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
В Самаре железнодорожные экоактивисты присоединились к проекту «ЭКОслед 2:0»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 30% россиян отметили, что нейросети помогают меньше переживать из-за дедлайнов

165
Более 30% россиян отметили, что нейросети помогают меньше переживать из-за дедлайнов

Авралы, срочные правки и внезапные поручения остаются одной из главных причин рабочего стресса. Именно в такие моменты сотрудники всё чаще используют искусственный интеллект. По данным совместного исследования* платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и девелопера Level Group, каждый второй пользователь нейросетей быстрее справляется с непредвиденной задачей, а почти трети они помогают меньше паниковать перед дедлайнами.

Искусственный интеллект оказывает самый заметный эффект именно в ситуациях, когда времени на раздумья практически нет. Так, 52% респондентов заявили: с помощью ИИ они быстрее находят решение, если получают срочное поручение или неожиданную задачу. Между тем 23% опрошенных сообщили, что пока даже с нейросетями подобные случаи по-прежнему выбивают их из колеи.

Приближение дедлайнов также стало одной из самых частых причин обращения к ИИ. Использование нейросетей помогает 31% респондентов испытывать меньше стресса в такой ситуации, поскольку позволяет быстрее разобраться в задаче и ускорить работу. В то же время 32% признались, что сжатые сроки вызывают у них стресс независимо от применения ИИ, а 6% обратили внимание на неожиданный побочный эффект — ощущение, что нейросети создают иллюзию лёгкости, из-за которой работу хочется откладывать до последнего, хотя и решить потом рабочую задачу тоже они могут быстро.

Кроме того респонденты отмечают пользу ИИ в эмоционально тяжёлые периоды. Например, 50% пользователей благодаря нейросетям быстрее возвращаются в рабочий ритм после перегрузки или стресса. При этом 37% считают, что при выгорании никакие технологии не помогут войти в колею, потому что выгоревшему работнику требуется другая помощь и ИИ не сможет “переломить” долгое время выгорания.

«По нашим наблюдениям, сотрудники всё чаще обращаются к ИИ именно в моменты высокой неопределённости, когда нужно срочно подготовить материал, разобраться в новой задаче или быстро принять решение. Нейросеть становится не заменой экспертизе, а способом сократить время на поиск первого решения и снизить эмоциональное напряжение, которое сопровождает авралы», — отмечает HR-директор Level Group Валентина Романова.

* Исследование проведено hh.ru и Level Group с 29 мая по 8 июня 2026 года среди 2032 российских соискателей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
17 июля 2026  12:58
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
83
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День самарской символики
17 июля 2026  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День самарской символики
158
Рано утром в пятницу 17 июля, в Самарской области снова объявляли ракетную опасность
17 июля 2026  09:35
Рано утром в пятницу 17 июля, в Самарской области снова объявляли ракетную опасность
221
В Самаре проверили ход ремонтной кампании в школах и детских садах: до 1 сентября осталось полтора месяца
16 июля 2026  12:53
В Самаре проверили ход ремонтной кампании в школах и детских садах: до 1 сентября осталось полтора месяца
529
В период с 16 по 19 июля 2026 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
15 июля 2026  14:03
В период с 16 по 19 июля в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
1032
Весь список