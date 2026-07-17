Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении стаи собак на самарцев

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления по Самарской области Павла Олейника доложить о ходе расследования уголовного дела.

Поводом стали сообщения в соцсетях о нападении бездомных собак.

Правоохранители уточнили: на местную напала стая безнадзорных животных. Женщина написала заявление с требованием организовать отлов, но меры не приняли. Через несколько дней проявили агрессию уже к 6-летнему ребенку.

Самарские следователи уже расследуют уголовное дело. Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, пишет Самара-МК.