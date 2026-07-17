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Треть самозанятых категорически не готовы переходить в ИП даже при превышении лимита

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Треть самозанятых категорически не готовы переходить в ИП даже при превышении лимита

По данным исследования портала «Самозанятость.онлайн», в 15% случаев годовой доход самозанятых либо превышал лимит в 2,4 млн рублей, либо вплотную к нему приближался. Это заставляет многих задуматься о смене статуса, и основным вариантом становится переход в ИП. Однако исследование показывает, что ИП не всегда воспринимается как удобное решение: 39% опрошенных признались, что думают об этом, но сомневаются, а 30% заявили, что категорически не планируют регистрировать ИП из-за финансовых и организационных сложностей.

Как показало исследование, респонденты четко распределяют риски при переходе в ИП по степени значимости. На первом месте – более высокая налоговая нагрузка, которую отмечают 44% опрошенных. При этом значительны отраслевые различия: в сфере финансовой и страховой деятельности этот показатель достигает 65%, в индустрии красоты – 62%. В то же время в сфере торговли и сдачи в аренду эти опасения минимальны – 35%.

Даже если самозанятый готов рассматривать смену статуса, его останавливает не только цена вопроса, но и усложнение работы. Более трети респондентов (36%) в качестве серьезного препятствия называют необходимость вести бухгалтерию и риск штрафов за ошибки. В финансовом секторе об этом заявили 82%, что является максимальным значением среди всех опрошенных.

Кроме того, 18% участников опроса опасаются административного давления и блокировок счетов по 115-ФЗ, а 10% переживают за сохранность социальных выплат (детских пособий и статуса малоимущего). Этот вопрос особенно актуален для сферы красоты (19%).

Наибольшие трудности у действующих индивидуальных предпринимателей вызывают следующие задачи. Кадровый учет и отчетность за сотрудников лидируют с показателем 42%, при этом прослеживаются возрастные различия: для группы 55 лет и старше этот показатель достигает 50% (максимальная доля среди опрошенных). Столько же представителей этой возрастной группы отмечают сложности с работой с онлайн-кассами, тогда как в целом об этой проблеме говорят 29% респондентов. Сдача налоговых деклараций в срок беспокоит 39% опрошенных, наиболее всего – в группе 45-54 лет (33%). Расчет налогов, страховых взносов и ведение учета доходов и расходов как основные затруднения отмечают по 23% респондентов.

Помимо перехода в ИП, часть самозанятых, приблизившись к лимиту, предпочитает использовать временные решения. Так, 6% опрошенных применяют альтернативные способы расчетов с клиентами по обоюдной договоренности. Часть респондентов (4%) перераспределяют заказы на знакомых самозанятых (эта стратегия наиболее популярна среди молодежи 18-24 лет, где ее доля достигает 67%), столько же договариваются с клиентами о переносе оплат на следующий год и еще 4% временно приостанавливают работу. Это свидетельствует о стремлении самозанятых сохранить действующий режим налогообложения, избегая перехода на более сложные системы.

Руководитель портала «Самозанятость.онлайн», эксперт координационного центра при Правительстве России Арсений Беленький отмечает: «Когда доход самозанятого приближается к максимальной планке, логичным шагом кажется переход в ИП. Однако наши данные показывают, что этот переход несет с собой не только снятие ограничений, но и серьезную нагрузку – как финансовую, так и бюрократическую. 43% опрошенных прямо указывают, что их доходы не позволят окупить содержание ИП. Это сигнал о том, что статус предпринимателя в его текущем виде не является универсальным решением для всех, кто перерос самозанятость. Требуется либо точечная настройка режимов, либо более гибкие инструменты для развития микробизнеса».

Теги: Опрос

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