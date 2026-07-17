В Самарской губдуме рассмотрят штрафы за неправильную парковку самокатов

Глава Самары Иван Носков внес на рассмотрение Самарской губернской думы законопроект, который устанавливает административную ответственность за оставление электросамокатов и других СИМ вне специально отведенных мест.

Как сообщает «Самарское обозрение», документ предлагает дополнить областной закон №115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» новыми нормами. В настоящее время проект закона дорабатывается мэрией с учетом поступивших замечаний и предложений.

Эта инициатива логично дополняет изменения в правила благоустройства Самары, которые вынесены на общественные обсуждения. Введение штрафов должно стать действенным механизмом для борьбы с хаотичным размещением СИМ, которое вызывает справедливое недовольство горожан и создает помехи для пешеходов. Как отметили в мэрии, использование электросамокатов привело к некоторому беспорядку на тротуарах и проезжей части, и новый закон призван исправить эту ситуацию.

По словам вице-спикера думы Самары Марата Габдрахманова, предлагаемые изменения позволят четко регламентировать места для парковки СИМ и исключить их беспорядочное оставление на улицах. Это, в свою очередь, сделает город безопаснее для пешеходов, особенно для детей и пожилых людей, а также сохранит эстетичный облик города. Принятие закона ожидается после завершения всех согласительных процедур.