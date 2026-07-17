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Самарская городская станция скорой медицинской помощи ищет поставщиков бензина

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Самарская городская станция скорой медицинской помощи ищет поставщиков бензина

Самарская городская станция скорой медицинской помощи ищет поставщиков бензина и дизельного топлива. Бензин должен быть по качеству не ниже 92-95.

Максимальная стоимость закупки – 30 млн рублей. Топливо нужно поставить в 11 подстанций и постов, расположенных в Самаре, и в 42 подстанции - в Самарской области. 

На отдаленных участках допускается удаленность АЗС в пределах 20 км от их фактического местонахождения. Поставка нефтепродуктов должна осуществляться круглосуточно.

Торги пройдут 29 июля 2026 года, пишет СитиТрафик.

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