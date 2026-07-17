В Самаре в ДТП попала машина, стоявшая на проезжей части на запрещающем сигнале светофора

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 22:00 17 июля начнётся обновление трамвайных путей по улице Красноармейской в Самаре – до 05:00 5 августа работы выполнят от улицы Агибалова до улицы Спортивной.
Меняется схема движения транспорта по улице Красноармейской в Самаре
17 июля телебашня в Самаре озарится праздничной иллюминацией в честь Дня самарской символики.
Самарская телебашня озарится праздничной иллюминацией в честь Дня самарской символики
Более 2000 жителей Самарской области с начала года приступили к обучению по национальному проекту «Кадры».  
Нацпроект «Кадры» помогает жителям Самарской области получить новые профессии
Работы с ограничением водоснабжения в Самаре запланированы уже в эти выходные - 18-119 июля.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы  в городе
За помощью к тольяттинским полицейским обратилась женщина − представитель одного из православных учреждений, расположенных в Автозаводском районе Тольятти.
Полицейские  Тольятти задержали подозреваемого в ограблении храма
За последние два года в Ставропольскую центральную районную больницу по программе «Земский доктор» привлечено 10 специалистов.
«Земский доктор»: в Ставропольской больнице с 2026 года работает педиатр Павел Сурков
В рамках стратегической инициативы по разработке региональных стандартов сохранения наследия состоялся круглый стол Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ»
Самарская область представила модель привлечения инвестиций в объекты культурного наследия
В Промышленном районе Самары проведут аварийно-восстановительные работы на водоводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм.
По участку улицы Ново-Вокзальной в Самаре ограничат движение транспорта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.32
0.36
EUR 89.33
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
В Самаре железнодорожные экоактивисты присоединились к проекту «ЭКОслед 2:0»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре в ДТП попала машина, стоявшая на проезжей части на запрещающем сигнале светофора

250
В Самаре в ДТП попала машина, стоявшая на проезжей части на запрещающем сигнале светофора

Еще одно дорожно-транспортное происшествие 16 июля произошло 23:10 в Кировском районе города Самары. 46-летний водитель, управляя транспортным средством Газ 2705, двигался по проспекту Металлургов в направлении ул. Строителей. В пути следования, напротив д. № 81, не справился с рулевым управлением автомобиля и совершил наезд на автомобиль Ваз 21041, под управлением 57-летнего водителя, который стоял на проезжей части на запрещающем сигнале светофора. Водителю Ваз 21041 назначено амбулаторное лечение.

16 июля на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Пестравском районе 22-летний водитель попал в ДТП, спрятал машину в лесу и сбежал
17 июля 2026, 11:35
В Пестравском районе 22-летний водитель попал в ДТП, спрятал машину в лесу и сбежал
Он был без прав и допустил съезд в правый кювет по ходу движения, с последующим опрокидыванием. Происшествия
233
В Центральном районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали два человека
16 июля 2026, 11:58
В Центральном районе Тольятти проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали два человека
Водитель допустил опрокидывание автомобиля, после чего наехал на световую опору. Происшествия
444
В Кировском районе Самары водитель сбил 5-летнюю девочку
16 июля 2026, 10:55
В Кировском районе Самары водитель сбил 5-летнюю девочку
Пострадавший ребенок на автомобиле скорой медицинской помощи доставлен в медицинское учреждение. Происшествия
421
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
17 июля 2026  12:58
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
254
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День самарской символики
17 июля 2026  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День самарской символики
249
Рано утром в пятницу 17 июля, в Самарской области снова объявляли ракетную опасность
17 июля 2026  09:35
Рано утром в пятницу 17 июля, в Самарской области снова объявляли ракетную опасность
269
В Самаре проверили ход ремонтной кампании в школах и детских садах: до 1 сентября осталось полтора месяца
16 июля 2026  12:53
В Самаре проверили ход ремонтной кампании в школах и детских садах: до 1 сентября осталось полтора месяца
555
В период с 16 по 19 июля 2026 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
15 июля 2026  14:03
В период с 16 по 19 июля в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
1045
Весь список