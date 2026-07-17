В Самаре в ДТП попала машина, стоявшая на проезжей части на запрещающем сигнале светофора

Еще одно дорожно-транспортное происшествие 16 июля произошло 23:10 в Кировском районе города Самары. 46-летний водитель, управляя транспортным средством Газ 2705, двигался по проспекту Металлургов в направлении ул. Строителей. В пути следования, напротив д. № 81, не справился с рулевым управлением автомобиля и совершил наезд на автомобиль Ваз 21041, под управлением 57-летнего водителя, который стоял на проезжей части на запрещающем сигнале светофора. Водителю Ваз 21041 назначено амбулаторное лечение.

16 июля на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.