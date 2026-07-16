В Центральном районе Тольятти проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали два человека

В Центральном районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали два человека. 15 июля в 02:40 водитель автомобиля Nissan – мужчина 2004 г.р., осуществляя движение по ул. Комзина со стороны Лесопаркового шоссе в направлении ул. Родины, в районе дома № 2А, по предварительным данным, нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустил опрокидывание автомобиля, после чего наехал на световую опору. Пострадавшие пассажиры: женщина 2006 г.р. и мужчина 2002 г.р. доставлены в медицинское учреждение.