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Мужчины дольше женщин затягивают общение без будущего, а россиянок знакомства чаще доводят до выгорания

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Мужчины дольше женщин затягивают общение без будущего, а россиянок знакомства чаще доводят до выгорания

Мамба и Zigmund.online выяснили, кому сложнее поставить точку, и почему люди продолжают бесперспективные переписки.

Страх обидеть сильнее страха одиночества

Основной причиной продолжения бесперспективного общения россияне назвали страх обидеть собеседника — в разных возрастных группах этот вариант выбрали от 44% до 57% мужчин и женщин. Надежда на перемены оказалась на втором месте, а страх снова вернуться к поиску партнера  — на третьем.

Молодые мужчины тянут до последнего

При этом только 37% мужчин 18–27 лет сразу прекращают контакт, если не видят в нем перспектив. 

С возрастом мужчины становятся увереннее в своих решениях: среди участников опроса 28–38 лет почти половина (45%) сразу заканчивают бесперспективную переписку, а в возрасте после 39 лет таких уже 47%. 

Женщины уходят быстрее, но чаще выгорают

Женщины более категоричны — более половины респонденток сразу прекращают знакомство, если не видят у него будущего. Самыми решительными оказались россиянки 39–50 лет, они чаще остальных выходят из тупиковых знакомств и реже готовы ждать, что ситуация изменится.

Молодые респондентки тоже быстро ставят точку, но сильнее устают от самого дейтинга. Три из четырех женщин 18–27 лет хотя бы раз за последний год сознательно брали паузу в знакомствах — чаще всего из-за усталости от поиска и повторяющихся диалогов.

При этом даже четкое понимание своих целей не всегда помогает вовремя уйти: примерно половина участников во всех группах продолжала общение, уже зная, что оно зашло в тупик. Легче отказы давались людям с опытом психотерапии. Особенно это заметно среди женщин 39-50 лет: каждая пятая призналась, что научилась легче говорить «нет» и выходить из неподходящих отношений.

Теги: Опрос

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