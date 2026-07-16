Под Самарой второй раз за год пропал 82-летний пенсионер на Largus

Больше 10 дней продолжаются под Самарой поиски пенсионера 1944 года рождения, который 4 июля 2026 года около полудня уехал на автомобиле Lada Largus на дачу в СНТ «Василек» и бесследно исчез. Мужчина отправился в путь из своего дома, расположенного на ул. Победы, теперь место его нахождения неизвестно.

Пожилой самарец уже терялся при похожих обстоятельствах в середине мая 2026 года. Тогда он уехал на той же машине на дачу со своим 4-летним внуком и пропал. Но тогда поиски заняли менее суток. Путешественники просто заплутали на лесных дорожках. Теперь мужчина исчез один и его не могут найти почти две недели. К поискам подключились полиция и волонтёры.

Приметы пропавшего: на вид 75-80 лет, среднего роста, худощавый, волосы черные с проседью, глаза зеленого цвета. Был одет в спортивные штаны, футболка, кроссовки темного цвета. Никаких документов мужчина с собой не взял.

Всех, кто видел разыскиваемого или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефонам: 8(846)921 26 03 или 921 25 75, пишет АиФ-Самара.