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Страны меняются, выгодные звонки остаются: Билайн запускает кругосветное путешествие в роуминге

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Первыми направлениями, где будут действовать выгодные звонки в Россию, станут Абхазия и Египет.

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Билайн меняет подход к голосовой связи в роуминге и запускает кругосветное путешествие — новый формат, в рамках которого каждый месяц оператор будет включать специальные условия для исходящих звонков в Россию из нового набора стран. 

Первым этапом станут Абхазия и Египет — направления, традиционно востребованные у российских путешественников в летний сезон. С 15 июля 2026 года клиенты Билайна на предоплатной системе расчетов во время поездок в эти страны смогут звонить на российские номера по специальной тарификации: 30 минут исходящих звонков будут стоить 150 рублей в день. Дополнительно подключать ничего не нужно, достаточно настроить под себя выгодный роуминг Билайна, а специальные условия начнут действовать автоматически при первом исходящем звонке на номер РФ.

При полном использовании пакета минута разговора будет стоить 5 рублей — это в 10 раз выгоднее базовой тарификации, при которой стоимость минуты составляет 50 рублей. В день клиенту будет доступен только один подобный пакет (30 минут за 150 рублей), а далее начнет действовать стандартная тарификация.
Новый формат делает расходы на голосовую связь за границей более понятными и предсказуемыми. Это особенно актуально в отпуске, когда нужно быстро связаться с близкими, уточнить детали размещения, решить организационные вопросы или просто оставаться на связи без поиска альтернативных способов общения.

Абхазия и Египет станут первой остановкой кругосветного путешествия Билайна. В дальнейшем оператор будет ежемесячно менять список стран, где клиентам будут доступны специальные условия на исходящие звонки в Россию. Новые направления будут анонсироваться отдельно перед обновлением условий. 

Билайн также подготовил гайд о том, как выгодно пользоваться связью за границей: заранее проверить настройки роуминга, выбрать подходящие условия для интернета и звонков, а также контролировать расходы в поездке. Это поможет клиентам оставаться на связи и чувствовать себя увереннее за границей.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:  пресс-служба Билайна

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