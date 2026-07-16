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Более 230 компаний Самарской области улучшают производство с помощью бережливых технологий

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 В Самарской области 231 компания внедряет бережливое производство в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 В Самарской области 231 компания внедряет бережливое производство в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В проекте участвуют заводы, агрофирмы, транспортники и строители. Их объединяет желание работать эффективнее без больших затрат.
70% участников федпроекта представляют обрабатывающие производства, 13% — сельхозпредприятия, 4% — строительство, 3% - транспорт, 8% — торговля, 2% — ЖКХ. Такой широкий охват подтверждает универсальность инструментов бережливого производства.
В 2026 году пилотный этап успешно завершили несколько ключевых предприятий. Среди них — тольяттинский производитель автокомпонентов «Ампресс» (сокращение времени производства на 23%), переработчик алюминия «Реметалл» из Отрадного (рост выработки на 25%) и производитель лодок «Катер» (ускорение сборки на 30%).
К обучению методикам бережливого производства приступили сельхозпредприятие АО «Купинское» из Безенчукского района и МП «Тольяттинское троллейбусное управление», а к этапу диагностики — производитель молочной продукции «Молочный край» из Красного Яра, «Самарское объединение керамики» и компания по производству стройматериалов «КПД» из Тольятти.
Совсем недавно новым участником проекта стала компания «Канистра.ру» из Чапаевска, которая выпускает пластиковую тару для хранения и транспортировки жидкостей.
В среднем по региону за счет внедрения инструментов бережливого производства время производственных процессов сократилось на 34%, запасы незавершенки уменьшились на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%. Общий экономический эффект, достигнутый компаниями региона, составил более 3 млрд рублей.
 «Федеральный проект «Производительность труда» работает на всей территории страны уже несколько лет. И Самарская область — один из лидеров по числу участников и качеству внедрения бережливого производства. Люди начинают видеть проблемы и предлагать решения. Это и есть главная цель федпроекта — сделать наши предприятия сильнее, а экономику региона устойчивее», — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев акцентирует внимание на том, что внедрение бережливых технологий — это прямая инвестиция в социальное развитие региона. Рост производительности обеспечивает увеличение заработных плат сотрудников и стабильные поступления в бюджет Самарской области.

Теги: Самара

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