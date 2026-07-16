В 2026 году Самаре отремонтируют 8 образовательных учреждений

15 июля глава Самары Иван Носков совместно с министром образования Самарской области Виктором Акопьяном и депутатом Самарской Губернской Думы Александром Живайкиным проверил ход капремонта и устранение ранее обозначенных замечаний подрядным организациям в образовательных учреждениях областной столицы. Среди осмотренных объектов – два корпуса школы № 36, дошкольное отделение школы № 35 и лицей «Созвездие» № 131.



В лицее «Созвездие» № 131, построенном в 1987 году, капитальный ремонт здания проводится впервые. Здесь занимаются 700 ребят, всего же в лицее 1080 учащихся. Строительные работы выполняет подрядчик ООО «КАПСТРОЙ» в корпусе на улице Промышленности, 319. Уже завершен ремонт кровли, спортивного блока, фасада, отмостки, кабинетов и санузлов. В настоящее время на первом этаже монтируют подвесные потолки и освещение, ведут малярные работы, устанавливают сантехнику. Подрядчику предстоит отремонтировать входную группу, обновить потолки и выполнить декоративную штукатурку. Готовность объекта на данный момент составляет 80%.



В двух корпусах школы № 36 в Промышленном районе работы ведет подрядчик ООО «СТАРТ-2». В первом корпусе меняют кровлю, окна, утепляют фасад, ремонтируют спортивные залы и классы, приводят в порядок прилегающую территорию, во втором – обновляют актовый зал, инженерные сети (отопление, водоснабжение, канализацию) и электрику. Готовность первого корпуса составляет 60%, второго – 55%. По поручению главы Самары из бюджета города дополнительно выделили деньги на ремонт отмостки, асфальта на пришкольной территории, ограждений и монтаж систем безопасности. Между двумя корпусами установлена универсальная спортивная площадка с полимерным покрытием.



В дошкольном отделении школы № 35 в Советском районе города подрядчик ООО «МЦ СТРОЙ» ремонтирует полы, стены, потолки, кровлю, инженерные сети, проводит работы по электромонтажу. Готовность объекта составляет 70%. Также за счет городского бюджета приведут в порядок ограждение, асфальт, фасад хозяйственного блока, установят пожарную сигнализацию. В этом году в дошкольное учреждение придут 115 детей.



Нацпроект «Семья» стартовал в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию семей — расширению мер поддержки, созданию условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечению качественной и доступной медицинской помощи. Нацпроект «Молодежь и дети» — это комплексная государственная программа в России, направленная на всестороннюю поддержку подрастающего поколения. Его цель — воспитание ответственных высоконравственных граждан и создание условий для раскрытия талантов каждого ребенка и молодого человека.

Фото: пресс-служба администрации Самары