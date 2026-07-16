В 2026 году Самаре отремонтируют 8 образовательных учреждений

Я нашел ошибку
Главные новости:
Минпросвещения: власти обязаны предоставить место в десятом классе.
Минпросвещения о правилах приема в десятый класс
На днях сотрудники регионального МЧС посетили базу «Сухая Самарка», чтобы провести для ребят инструктаж по правилам безопасности на воде.
Спасатели МЧС региона провели урок для юных гребцов в Самаре
Лопатино — крупнейшее село района (почти 3 тыс. жителей). Подъезды обеспечивают связь с Самарой, федеральными трассами, школьными и дачными маршрутами.
В Волжском районе на ключевом подъезде к селу Лопатино началась укладка верхнего слоя асфальта 
Температура воздуха 17 июля в Самаре ночью +15, +17°С, днем +19, +21°С.
17 июля в регионе местами сильный дождь, ливень, гроза, до +21°С
16 июля на территории УФСИН России по Самарской области прошла донорская акция, в которой приняли участие, как руководители, так и личный состав ведомства.
Почти 20 литров крови сдали сотрудники УФСИН СО
С 1 июля в Новокуйбышевской центральной городской больнице начали проводить магнитно-резонансную томографию.
В Новокуйбышевской больнице работает современный томограф
Самарский Росреестр приглашает специалистов и организации региона принять   участие в конкурсе на премию Правительства РФ в области геодезии и картографии имени Ф. Н. Красовского.
Самарский Росреестр: стартовал прием заявок на премию имени Ф.Н. Красовского
В марте 2025 года в ходе строительства жилого дома в Самаре осужденный допустил нарушение правил безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ.
Машинист башенного крана осужден за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.96
0.47
EUR 88.91
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
В Самаре железнодорожные экоактивисты присоединились к проекту «ЭКОслед 2:0»
С 11 по 13 сентября Новокуйбышевск станет центром притяжения для тех, кто живёт танцем
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В 2026 году Самаре отремонтируют 8 образовательных учреждений

231
15 июля в Самаре проверили ход капремонта и устранение ранее обозначенных замечаний подрядным организациям в образовательных учреждениях.

15 июля глава Самары Иван Носков совместно с министром образования Самарской области Виктором Акопьяном и депутатом Самарской Губернской Думы Александром Живайкиным проверил ход капремонта и устранение ранее обозначенных замечаний подрядным организациям в образовательных учреждениях областной столицы. Среди осмотренных объектов – два корпуса школы № 36, дошкольное отделение школы № 35 и лицей «Созвездие» № 131.

В лицее «Созвездие» № 131, построенном в 1987 году, капитальный ремонт здания проводится впервые. Здесь занимаются 700 ребят, всего же в лицее 1080 учащихся. Строительные работы выполняет подрядчик ООО «КАПСТРОЙ» в корпусе на улице Промышленности, 319. Уже завершен ремонт кровли, спортивного блока, фасада, отмостки, кабинетов и санузлов. В настоящее время на первом этаже монтируют подвесные потолки и освещение, ведут малярные работы, устанавливают сантехнику. Подрядчику предстоит отремонтировать входную группу, обновить потолки и выполнить декоративную штукатурку. Готовность объекта на данный момент составляет 80%.

В двух корпусах школы № 36 в Промышленном районе работы ведет подрядчик ООО «СТАРТ-2». В первом корпусе меняют кровлю, окна, утепляют фасад, ремонтируют спортивные залы и классы, приводят в порядок прилегающую территорию, во втором – обновляют актовый зал, инженерные сети (отопление, водоснабжение, канализацию) и электрику. Готовность первого корпуса составляет 60%, второго – 55%. По поручению главы Самары из бюджета города дополнительно выделили деньги на ремонт отмостки, асфальта на пришкольной территории, ограждений и монтаж систем безопасности. Между двумя корпусами установлена универсальная спортивная площадка с полимерным покрытием.

В дошкольном отделении школы № 35 в Советском районе города подрядчик ООО «МЦ СТРОЙ» ремонтирует полы, стены, потолки, кровлю, инженерные сети, проводит работы по электромонтажу. Готовность объекта составляет 70%. Также за счет городского бюджета приведут в порядок ограждение, асфальт, фасад хозяйственного блока, установят пожарную сигнализацию. В этом году в дошкольное учреждение придут 115 детей.

Нацпроект «Семья» стартовал в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию семей — расширению мер поддержки, созданию условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечению качественной и доступной медицинской помощи. Нацпроект «Молодежь и дети» — это комплексная государственная программа в России, направленная на всестороннюю поддержку подрастающего поколения. Его цель — воспитание ответственных высоконравственных граждан и создание условий для раскрытия талантов каждого ребенка и молодого человека.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На днях сотрудники регионального МЧС посетили базу «Сухая Самарка», чтобы провести для ребят инструктаж по правилам безопасности на воде.
16 июля 2026, 19:38
Спасатели МЧС региона провели урок для юных гребцов в Самаре
На днях сотрудники регионального МЧС посетили базу «Сухая Самарка», чтобы провести для ребят инструктаж по правилам безопасности на воде. Общество
107
Температура воздуха 17 июля в Самаре ночью +15, +17°С, днем +19, +21°С.
16 июля 2026, 18:19
17 июля в регионе местами сильный дождь, ливень, гроза, до +21°С
Температура воздуха 17 июля в Самаре ночью +15, +17°С, днем +19, +21°С. Экология
158
Самарский Росреестр приглашает специалистов и организации региона принять   участие в конкурсе на премию Правительства РФ в области геодезии и картографии имени Ф. Н. Красовского.
16 июля 2026, 17:44
Самарский Росреестр: стартовал прием заявок на премию имени Ф.Н. Красовского
Самарский Росреестр приглашает специалистов и организации региона принять   участие в конкурсе на премию Правительства РФ в области геодезии и картографии... Общество
221

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре проверили ход ремонтной кампании в школах и детских садах: до 1 сентября осталось полтора месяца
16 июля 2026  12:53
В Самаре проверили ход ремонтной кампании в школах и детских садах: до 1 сентября осталось полтора месяца
345
В период с 16 по 19 июля 2026 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
15 июля 2026  14:03
В период с 16 по 19 июля в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
793
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
14 июля 2026  12:35
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
1380
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
13 июля 2026  11:59
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
786
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
12 июля 2026  13:31
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
1183
Весь список